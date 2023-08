Knigge-Regeln Essen Etiketteregeln - so isst man Döner oder Burger

Man ist mit Freunden beim Essen und während die Burger serviert werden, greifen die einen beherzt mit den Händen zu, andere hingegen zum Besteck. Doch wie macht man es denn nun richtig? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: Clemens Graf von Hoyos von der Deutschen Knigge-Gesellschaft.

Welche Etikette-Regel gilt fürs Burgeressen?

"Das kommt ganz darauf an, ob man jetzt einen großen, einen tellergroßen Burger vor sich hat oder so einen kleinen Fastfoodburger, so das Big Mac Format", erklärt Clemens Graf von Hoyos. Einen kleineren Burger kann man einfach aus der Hand essen. Wenn es größer wird, dann empfiehlt der Profi den Burger entweder zu halbieren und mit den Händen zu essen oder ihn gänzlich mit Messer und Gabel zu vernichten.

Man darf also per se mit der Hand essen?

Definitiv ja – Burger sind spätestens seit dem Zeitpunkt salonfähig geworden, an dem Sternerestaurants begonnen haben, sie zu servieren. Wichtig ist, dass die Soße beim Essen nicht raustropft, insofern ist die Messer-und-Gabel-Variante die einfachste. Wer gerne mit den Händen isst, für diejenigen hat Clemens Graf von Hoyos einen kleinen Trick: "Die oberen Schneidezähne befinden sich ja leicht vor den unteren Schneidezähnen, deswegen nehmen wir vom oberen Bun immer ein bisschen mehr weg und dann bleibt am Ende noch viel Patty übrig, also viel von dem Fleisch und ganz viel von der unteren Semmelhälfte. Deswegen lohnt es sich nach ein, zwei, vielleicht drei Bissen den Burger einfach umzudrehen, so dass man die Oberseite unten hat und dann isst man so weiter."

Gilt dieses Prinzip auch für Döner?

Döner sollte man unbedingt mit der Hand essen, denn es handelt sich um klassisches Fingerfood. "Bei Döner arbeitet man sich am besten konzentrisch vor, also wirklich von einer Seite zur anderen und wieder zurück und versucht immer dort etwas aufzufangen, wo etwas droht herauszufallen", sagt Clemens Graf von Hoyos.

Darf ich dem Burger oder Döner etwas entnehmen, wenn dieser zu üppig belegt oder befüllt ist?

Hier kommt es stark auf den Anlass und die Restauration an. "Wenn das jetzt eine Frittenbude ist und man stellt sich irgendwo an den Kiosk an die Theke, dann spricht da überhaupt nichts dagegen", sagt Clemens Graf von Hoyos.

Handelt es sich um eine vornehmere Location, dann sollte man sowas sehr bewusst machen und darauf achten, kein Schlachtfeld auf dem Teller zu hinterlassen.

Wie isst man ein Hendl?

Beim Hendl ist es gar nicht mal so einfach, bei der Brust würde man tendenziell zum Besteck greifen, aber muss man auch die Flügel mit Messer und Gabel bewältigen?

"Nein, keinesfalls. Da gibt es sogar zwei eindeutige Indizien dafür, dass Sie das mit den Fingern essen dürfen und zwar ist das einmal die Papiermanschette oder auf der anderen Seite das Frischetuch oder noch etwas eleganter die Fingerbowl", so Clemens Graf von Hoyos. Dabei handelt es sich um lauwarmes Wasser, das zusammen mit einer Zitronenscheibe in einem Schüsselchen serviert wird. Das sind Zeichen, dass sie zumindest Schenkelchen und Flügelchen mit den Fingern essen dürfen. Der Experte rät aber zunächst die Brust und alles andere mit Messer und Gabel zu genießen.

Kekse zerlegen? Ist das ok?

Die Kekse zerlegen und die Schokolade rausfriemeln, das sollte man nur in den eigenen vier Wänden tun und nicht in der Öffentlichkeit. Ansonsten tellernah brechen und Stück für Stück essen.

Wie isst man eine Butterbreze?

"Meine Empfehlung ist die Bröckchen-Flöckchen-Regel. Das heißt, man bricht ein mundgerechtes Stück ab, schmiert ein bisschen Butter drauf und dann kommt das mit einem Happs in den Mund", sagt Clemens Graf von Hoyos. Bei einer fertigen Butterbreze kann man das genauso machen, für die gibt es allerdings keine echte Etikette-Regel.

Tischmanieren: Allgemein gültige Regel fürs Essen

Aufrecht am Tisch sitzen, sich Zeit nehmen und überlegt vorgehen.

Fingerfood kann auch immer gerne mit den Fingern gegessen werden.

Bei Unsicherheiten das eigene Fehlverhalten ankündigen: "Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Fingerfood ist oder nicht, aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst selbst." Beherzt zugreifen und essen.

Und hier hören Sie Ali Güngörmüs, Spitzenkoch, über das Miteinander beim Essen in unserem Blaue Couch-Podcast