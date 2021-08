Braunfäule Tomaten Kann man Tomaten bei Braunfäule noch essen?

Woher kommt die Tomatenfäule?

Braune Flecken auf den Blättern und längliche schwarz/braune Streifen und Flecken an den Stängeln - der typische Anblick einer Tomatenpflanze, die von der Kraut- und Braunfäule befallen ist. Verursacher ist ein Pilz namens Phytophthora infestans, der sich über infizierte Kartoffelpflanzen verbreitet. Seine Sporen "reisen" per Wind und Wassertropfen etwa ab Mai/Juni durch den Garten und lassen reihenweise Kartoffel- und Tomatenpflanzen zuerst braun werden und dann absterben.

Tomaten Krankheiten Bilder

Die Früchte selbst entwickeln harte Flecken, verfärben sich braun und faulen vom Stielansatz her. Ein sehr ähnliches Schadbild zeigt sich bei der sogenannten Frucht- und Stängelfäule, ebenfalls einer Pilzerkrankung (Didymella lycopersici):

Sie beginnt am Stängelansatz, wo sich braune bzw. schwarze Flecken bilden, die in den Stängel einsinken und die Leitungsbahnen der Pflanze zerstören.

Bei der Blütenendfäule handelt es sich dagegen nicht um eine Tomaten-Krankheit, sondern um eine Mangelerscheinung (Kalzium) - die daher auch nicht ansteckend ist. Sie tritt meist im Umfeld von Hitzeperioden auf und ist daran zu erkennen, dass sich nicht der Stielansatz der Tomaten braun verfärbt, sondern der Blütenansatz, also der frei schwingende "Popo" der Tomate. Mehr dazu hier: Warum werden Tomaten von unten braun?

Was tun gegen Braunfäule?

Da sich der Pilz leicht über die Luft weiter verbreitet, sollten Sie schnell und penibel handeln: Schon bei den ersten Anzeichen sollten Sie alle befallenen Pflanzenteile sofort abschneiden bzw. wenn sich die Flecken schon am Stängel zeigen, den ganzen Stock abschneiden und direkt entsorgen.

Braunfäule Tomaten entsorgen?

Alle Pflanzenteile, die von der Braunfäule befallen sind, gehören in die Biotonne oder in den Restmüll.

Wie kann man Braunfäule bei Tomaten verhindern?

Setzen Sie die Tomatenpflanzen außerdem mit genügend Abstand (je nach Sorte zirka 1 Meter rechnen) zueinander in die Erde - so kann der Wind durch die tau- oder regennassen Blätter streifen und diese gut trocknen.

Nichts mehr zu retten. Am besten alle Pflanzenteile schnell und vorsichtig entsorgen, damit die Pilzsporen sich nicht noch weiter verbreiten.

Stichwort Gießen: Nie über die Blätter gießen, sondern die Pflanze knapp über dem Boden mit einem sanften Strahl bewässern. BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner rät zudem: "Bei Gießen darauf achten, dass keine Erde hochspritzt - so können Sporen auf die Blätter gelangen. Und am besten entfernen Sie die erdnahen Blätter." Dafür ist der Juli und August ein guter Zeitpunkt, wenn die noch grünen Früchte an den Rispen hängen.