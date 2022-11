Blutwurstködel Köstlich deftig gefüllte Knödel

Zutaten für Blutwurstknödel für 4 Personen

So bereiten Sie Blutwurstknödel zu

Die Äpfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in feine Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und ebenfalls in feine Würfel schneiden.

2 EL Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze aufschäumen lassen, die Zwiebelwürfel darin hellbraun anschwitzen, die Apfelwürfel zugeben, kurz mit anschwitzen, die Blutwurst sowie fein gehackten Majoran und Petersilie zugeben, gut verrühren und bei schwacher Hitze langsam "schmelzen" lassen, bis das Ganze eine breiig-feste Konsistenz bekommt.

Anschließend herausnehmen, in eine Metallschüssel umfüllen, die Petersilie unterrühren, das Ganze nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken, im Kühlschrank etwas abkühlen lassen und dabei gelegentlich rühren, bis die Masse wieder fest, aber noch formbar wird.

Den Kloßteig gleichmäßig in acht Teile aufteilen, zwischen den Handflächen etwa 1 cm dick flachdrücken, mit je einer Blutwurstkugel füllen und vorsichtig zu fest verschlossenen Knödeln abdrehen.

Einen großen Topf mit leicht gesalzenem Wasser auf dem Herd zum Kochen bringen, die Knödel vorsichtig in das kochende Wasser gleiten lassen, noch eine halbe Minute kochen und dann den Herd ausschalten.

Die Knödel etwa 15 Minuten im heißen, nicht mehr kochenden Wasser ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen.

In der Zwischenzeit die restliche Butter in einem kleinen Topf auf dem Herd aufschäumen lassen, die Semmelbrösel zugeben und unter ständigem Rühren langsam hellbraun knusprig rösten, die Thymianblättchen unterrühren und mit einer Prise Salz würzen. Anschließend vom Herd nehmen und aus dem heißen Topf in ein kühles Gefäß umfüllen.