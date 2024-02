Blutgruppe Muss ich meine Blutgruppe kennen?

Kann jede Blutgruppe spenden?

Es gibt die Blutgruppen A, B, AB und 0. Deren Rhesusfaktor kann jeweils negativ oder positiv sein. Das Problem in der Medizin ist, dass nicht jedes Blut zum anderen passt. Bei Bluttransfusionen wird im Labor genau untersucht, welche Blutgruppe und welchen Rhesusfaktor der Patient oder die Patientin hat. Wenn das Blut nicht passt, kann es lebensgefährlich werden.

Welche Blutgruppe kann man jedem geben?

Glücklicherweise gibt es für Notfallsituationen einen Allrounder: Die Blutgruppe 0 Rhesus negativ (0-) passt zu jeder vorkommenden Variante und wird deshalb oft als schnelle Zwischenlösung verwendet. Dieses Merkmal haben aber nur sechs Prozent der Bevölkerung. Und diese Gruppe verträgt nur ihr eigenes Blut, also 0-. Deshalb ist diese Kombination sehr gesucht. Am anderen Ende der Skala steht die Blutgruppe AB+. Menschen mit AB+ können alle anderen Varianten empfangen, ihre Spende kann allerdings nur der eigenen Gruppe AB+ verabreicht werden.

Blutgruppen Häufigkeit

So erfahren Sie Ihre Blutgruppe

Es gibt in der Regel nur zwei Dokumente, in denen die Blutgruppe vermerkt ist. Das sind der Mutterpass und der Blutspendeausweis. In besonderen Fällen kann sich eine Ärztin oder ein Arzt auch dafür entscheiden, die Blutgruppe im Impfausweis zu vermerken, aber das ist die Ausnahme.