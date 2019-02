Großes Blutbild Das bedeuten Ihre Blutwerte

Eosinophile Granulozyten (EOS)

Sie sind so genannte Fresszellen, die sich zum Beispiel um die Beseitigung von Parasiten kümmern. Erhöhte Werte können bedeuten, dass sich ein Infekt in der Ausheilung befindet oder der Patient an einer Allergie oder Rheuma leidet. Stress oder eine akute schwere Infektion senken die Werte.

2 bis 7 Prozent