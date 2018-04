Rhabarberkuchen Rezept für Früchte-Crumble

Rhabarberkuchen-Zutaten

200 Gramm Butter

170 Gramm Zucker

2 Packungen Bourbon-Vanillezucker

200 Gramm gehackte Mandeln

1 Prise Salz

240 Gramm Dinkelmehl

etwa 800 bis 1.000 Gramm Rhabarber

Wie wird Rhabarber-Crumble gemacht?

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Rhabarber waschen und schälen, in etwa zwei Zentimeter lange Stücke schneiden und leicht zuckern. Beiseite stellen.

Butter bei milder Hitze in einem Topf schmelzen lassen.

Zuerst mit einem Kochlöffel oder Teigschaber verrühren, dann Streusel mit den Händen bröseln.

Butter in eine Rührschüssel schütten und Zucker, Vanillezucker, Mandeln, 1 Prise Salz und das Dinkelmehl zugeben. Mit einem Kochlöffel vermischen, am besten geht das Verkneten allerdings mit den Händen, um schöne Streusel zu erzielen.

So kommt das Ganze in den Ofen.

Dann wird etwa die Hälfte der Brösel in eine große Springform oder eine Auflaufform gefüllt, die Rhabarberstücke gleichmäßig darüber verteilt, gefolgt von den restlichen Bröseln. Den Kuchen im Ofen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene backen. Backzeit: 30 Minuten.

Rhabarber kaufen

Rhabarber kann gut eingefroren werden.

Endlich kann man ihn wieder kaufen: Rhabarber, übrigens ein Gemüse, hat ab Anfang April Saison. Es gibt ihn auch nur so kurz wie Spargel: Die Rhabarberzeit endet wie die Spargelsaison am 24. Juni, dem Johannistag. Ähnlich wie beim Spargeleinkauf sollten wir darauf achten, dass die Stangen fest sind und die Enden nicht ausgetrocknet. Lassen sich die Rhabarberstangen gut biegen, sind sie nicht mehr ganz so frisch: Frischer Rhabarber würde brechen und dabei ordentlich spritzen.

Rhabarber einfrieren

Rhabarber kann man gut einfrieren - man schält ihn dazu, schneidet ihn in grobe Stücke und friert ihn portionsweise in Beuteln oder Frischhaltedosen ein. Er hält bis zu einem Jahr im Tiefkühlfach.

Rhabarber schälen

So schält man Rhabarber: Zuerst die Stangen unter dem Wasserhahn reinigen. Eventuell Blätter und Blattansätze entfernen. Dann mit einem kleinen Küchenmesser von den Schnittstellen die Schale bis nach oben abziehen, ringsum Faser für Faser. So lange, bis sich keine groben Fasern mehr an der Stange befinden.