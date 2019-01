Motor warmlaufen lassen Darf man den Motor im Winter warmlaufen lassen?

Auch wenn es die Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt, viele Menschen lassen bei ihrem Auto im Winter den Motor warmlaufen. Sie riskieren neben dem Groll der genervten Nachbarn auch ein Bußgeld von immerhin zehn Euro. Außerdem ist das Warmlaufen auch eine Belastung für die Umwelt.

Kat und Heizung brauchen im Winter Bewegung

Der Katalysator hat es auch gern warm bevor er seine Arbeit richtig erledigt. Deshalb stößt er kalt 70 Prozent mehr Schadstoffe aus. Dummerweise regelt im kalten Zustand die Elektronik auch noch die Kraftstoffzufuhr hoch: noch mehr Abgase und vor allem ein höherer Verbrauch als beim Fahren. Und auch die Heizung wird im Übrigen nicht schneller heiß, wenn der Wagen steht.

Nach dem Start 20 Sekunden warten, dann losfahren

Das Kühlwasser ist noch kalt - aber selbst wenn hier Betriebstemperatur herrscht, ist das Motoröl noch kühl.

Die Checkliste für den Winter könnte also so aussehen: Eiskratzen - Motor starten - Anschnallen - Radio an - Losfahren. Dann allerdings nicht mit Vollgas, sondern ganz entspannt. Für Benziner bis zu 2500 Umdrehung/Minute, bei Autos mit Diesel weniger. Hilfreich ist hier ein Blick auf die Motortemperaturanzeige. Zwar ist das Kühlwasser schneller warm als das Öl, aber viele moderne Wagen zeigen auch die Öltemperatur an.

Standheizung schont Auto und Nachbar

Wer in kalten Gegenden wohnt oder oft früh aus dem Haus muss, kann auch über eine teure Standheizung nachdenken. Mit einer Zeitschaltuhr, per Fernbedienung oder per Smartphone-App lässt die sich starten. Der Vorteil: Motor, Schmierung und Innenraum sind schon eisfrei und einladend angewärmt. Auto, Umwelt und vielleicht auch der Nachbar freuen sich, wenn in Zukunft einer mehr auf das Warmlaufen verzichtet.

