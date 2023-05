Arztbesuch während der Arbeitszeit Wann sind Arztbesuche während der Arbeit erlaubt?

Wann sind Arztbesuche während der Arbeit erlaubt?

Arztbesuche während der Arbeitszeit sind dann erlaubt, wenn eine akute Arbeitsunfähigkeit besteht. Stellt man also morgens oder während der Arbeitszeit fest, dass man sich unwohl fühlt oder Schmerzen hat, kann man auch während der Arbeitszeit zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Auch, wenn keine akute Arbeitsunfähigkeit besteht, aber eine medizinische Notwendigkeit, ist das möglich. "Das ist zum Beispiel bei der Blutentnahme am Morgen der Fall oder wenn der Arzt des Vertrauens nur zu dieser Zeit geöffnet hat", sagt Johannes Falch, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Wenn man also vom Arzt oder der Ärztin selbst in die Praxis einbestellt wird, ohne Einfluss auf den Termin zu haben, darf man diesen auch wahrnehmen. Dann sollte man sich allerdings nochmal vergewissern, dass ein Termin außerhalb der Arbeitszeit wirklich nicht möglich ist. Ist das der Fall, ist auch hier ein Arztbesuch gestattet.

Liegt einer der beiden Fälle vor, wird man für die Zeit des Arztbesuchs regulär bezahlt.