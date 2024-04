Abnehmen Warum nehmen Männer leichter und schneller ab als Frauen?

Studien beweisen, Männer nehmen schneller ab als Frauen - doch warum ist das so? Und wie können Frauen in dieser Hinsicht aufholen?

Männer nehmen in den meisten Fällen schneller ab als Frauen – trotz derselben Ernährung und Bewegungsroutine. Auch Studien haben das Ergebnis bestätigt. Stefan Lück, Ernährungsexperte am Kompetenzzentrum Ernährung weiß, warum das so ist.

Grund, warum Männer schneller abnehmen als Frauen

Was bereits mehrere Studien nachgewiesen haben, ist auch gut erklärbar. "Da werden erstmal Messungen vorgenommen. Das Erste, was man misst, ist die Körperzusammensetzung. Und da stellt man fest: Im Durchschnitt hat der Mann 40 bis 50 Prozent Muskelanteil, bei Frauen sind es leider nur 25 bis 35 Prozent", so Stefan Lück. Muskelmasse ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe. Dieses Gewebe verbraucht, im Gegensatz zum Fettgewebe, deutlich mehr Energie. Deswegen ist allein schon der Grundumsatz – also der Umsatz, wenn wir gar nichts tun den ganzen Tag – bei Männern höher, damit auch der Energieverbrauch und somit auch der Kalorienverbrauch.

Die Muskeln kommen vom Testosteron. Evolutionsbedingt produzieren Männer mehr Hormone, die anabol, also aufbauend wirken – dazu zählt unter anderem das Testosteron. "Und das Testosteron kommt – wie der Name schon sagt – vom Testis – vom Hoden und wird dort gebildet", sagt Stefan Lück.

Wie viel schneller nehmen Männer ab als Frauen?

"Das ist wirklich dramatisch – wenn man die ganze Studie mal zusammenfasst, dann ist es wirklich so, dass der Mann ungefähr ein Drittel mehr oder schneller abnimmt als die Frau. Das heißt, wenn die Frau in vier Wochen – durch ein hartes Fasten zum Beispiel – vier oder viereinhalb Kilo abnimmt, ist der Mann schon mit sechs Kilo dabei", so Stefan Lück.

Wie schaffen es Frauen schneller abzunehmen?

Je älter man wird, desto mehr sollte man darauf achten, die Muskeln zu aktivieren, also nicht nur Herz-Kreislauftraining, wie Joggen oder Fahrradfahren sind dann wichtig, sondern auch aktiv die Muskelmasse zumindest zu erhalten, wenn nicht sogar leicht aufbauen. "Das sollten auch die Frauen tun. Das geht zwar nicht schnell, aber die Muskeln, die da sind, die werden aktiviert und wenn Muskeln einmal trainiert worden sind, dann folgt so ein Nachburner-Effekt. Das heißt, die Muskeln betreiben noch weiter den Stoffwechsel – es lohnt sich wirklich, sich zu bewegen", weiß Stefan Lück.

