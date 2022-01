Rauchen ungesund So schnell erholt sich Ihre Gesundheit, wenn Sie zu rauchen aufhören

Es ist das größte Gesundheitsrisiko, das wir selbst vermeiden können. Jedes Jahr sterben rund 127.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Rauchens. Rauchen verursacht zwölf verschiedene Krebsarten und ist die Hauptursache für Lungenkrebs, so die Bundeszentrale für gesundheitlich Aufklärung (BZfgA). Mit dem Rauchen aufzuhören, lohnt sich daher immer. "Aufhören lohnt sich in jedem Alter – egal, wie viel und wie lange man geraucht hat. Schon nach wenigen Stunden wird der Körper besser mit Sauerstoff versorgt, nach 24 Stunden verringert sich das Risiko von Herzanfällen, nach zwei bis drei Tagen kann man besser riechen und schmecken", so das Deutsche Krebsforschungszentrum in der Helmholtzgesellschaft (DKFZ). Wer aufhört zu rauchen, verlängert seine Lebenserwartung um durchschnittlich zehn Jahre.