100 Euro Schein Warum gibt es zwei verschiedene Hundert-Euro-Scheine?

Unsere Hörerin Brigitte aus Dillingen an der Donau hat sich mit folgender Frage an uns gewandt: Sie hat Geld aus dem Automaten geholt, 400 Euro in Hundertern. Und einer der 100-Euro-Scheine sah anders aus als die anderen: Er war blasser und kleiner. Wir haben nachgefragt bei Ralph Rotzler von der Deutschen Bundesbank, Chef der Bargeldabteilung: