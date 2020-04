Trotz Corona: Beste Fuball-Unterhaltung im BR Fernsehen und ARD-alpha Aufstiegskrimi 2018 re-live: TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken

Ausverkauftes Stadion, Spannung bis zum Schluss und grenzenloser Jubel: Auf all das müssen Fußball-Fans derzeit leider verzichten. Gegen den kollektiven Entzug zeigt das BR Fernsehen am Samstag, 25. April 2020, um 14.00 Uhr, noch einmal re-live den Aufstiegskrimi der Münchner Löwen gegen den 1.FC Saarbrücken 2018. Historische Spielberichte bayerischer Top-Klubs, Vereinsporträts und Dokus sind auf ARD-alpha zu sehen: am Freitag, 24. April 2020 ab 23.15 Uhr in "alpha-retro: Fußballnacht".

Es war alles angerichtet für ein hoch emotionales Fußballfest an jenem 27. Mai 2018. Nach jahrelanger Leidenszeit lag für die Anhänger des TSV 1860 München endlich einmal wieder ein historischer Erfolg in der Luft. Nach einem 3:2-Auswärtssieg mit Doppelpack Sascha Mölders im Hinspiel gegen Saarbrücken schien der Aufstieg in die 3. Liga für die Münchner Löwen zum Greifen nah. Doch trotz der offenbar komfortablen Ausgangssituation sollte sich das entscheidende Duell für die Mannen des damaligen 1860er-Coachs Daniel Bierofka zu einem wahren Nervenspiel entwickeln.

Als Original-Kommentator ist Bernd Schmelzer zu hören. Außer im BR Fernsehen ist das Spiel, das die "Blickpunkt Sport"-Zuschauer zum bayerischen Sport-Highlight 2018 wählten, auch als Livestream auf BR24Sport.de, in der BR24-App, der BR Mediathek und in den Social-Media-Angeboten von BR24Sport zu sehen. In der BR Mediathek ist das Spiel nach Ausstrahlung bis 2. Mai 2020 verfügbar.

Direkt nach Schlusspfiff gibt es als digitale "dritte Halbzeit" via Facebook live (facebook.com/BR24Sport) "Verlängerung – die interaktive Fußball-Show" mit Moderator Florian Eckl und Live-Schalten zu Beteiligten von damals, darunter die Spieler Markus Ziereis und Jan Mauersberger sowie 1860-Stadionsprecher Stefan Schneider.

"alpha-retro: Fußballnacht" am Freitag, 24. April 2020, ab 23.15 Uhr:

Historische Spielberichte bayerischer Top-Klubs, Vereinsporträts und Dokus

Eine Fülle echter Fußball-Archivschätze gegen den Corona-Koller zeigt ARD-alpha, der Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, in einer langen Fußballnacht am Freitag, 24. April 2020 ab 23.15 Uhr – insgesamt vier Stunden rund um die schönste Nebensache der Welt. Den Auftakt macht ein "Abendschau"-Bericht von 1966 über das Duell zweier damaliger Bundesliga-Neulinge – FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach – aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. Zum Programm gehören außerdem historische Vereinsporträts des 1. FC Nürnberg (von 1969) oder des TSV 1860 München, der 1963 auf dem Weg nach ganz oben war, sowie spannende Dokumentationen – etwa über eine Mannschaft aus dem Frankenwald in den 1950er-Jahren, deren Spieler jenseits des Eisernen Vorhangs in der DDR in einem Schieferbruch arbeiteten. Zwischen den Filmen berichten Sportreporter-Legenden wie Günther Wolfbauer oder Oskar Klose in "Abendschau"-Beiträgen über aktuelle Spiele der 1960er-Jahre mit Klubs wie dem FC Bayern, dem TSV 1860 München, dem 1.FC Nürnberg, der Spielvereinigung Fürth und vielen anderen.