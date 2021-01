Tanze Tango mit mir Produktionsstatement Sophia Aldenhoven und Uli Aselmann

"Als wir mit der Redaktion, dem Autor und dem Regisseur 2019 intensiv am Drehbuch zu 'Tanze Tango mit mir' gearbeitet haben, fand das alles im üblichen Rahmen kreativer Freiheit statt, grenzenlos und ungeachtet pandemischer Vorahnungen. Im März 2020 kamen allen Beteiligten erste Zweifel, ob man gerade diesen Film in 'Coronazeiten' überhaupt wird realisieren können. Das Drehbuch war da längst fertig! Mit allem, was es plötzlich 'schwierig' erscheinen ließ, zum Beispiel ausgiebigen Tango-Tanzszenen mit vielen Tänzern*innen, Umarmungen unserer Protagonist*innen und handfesten Liebesbeweisen. Unsere Arbeitgebervertretung, die 'Produzentenallianz', hatte unmittelbar zu Beginn des ersten Lockdowns mit den Gewerkschaften, allen relevanten Sendern und Filmförderern sowie dem Bundesgesundheits- und anderen Ministerien Verhandlungen geführt, die Dreharbeiten in der gesamten Ausnahmesituation des Jahres ermöglichten unter strengen Hygienemaßnahmen. Schauspieler*innen und Teammitglieder, wie auch die Produktionsunternehmen hat das sicher vor dem Schlimmsten bewahrt und außerdem gewährleistet, dass sich die Zuschauer auch 2021 durch 'frisches' Programm unterhalten lassen können! Und dann haben wir uns aber immer wieder gefragt, ob man diese die Welt prägende Lage im Film miterzählen sollte. Doch nein, denn auch ein Film hat eine 'Halbwertszeit' und die Pandemie ist vergänglich! Aber die Liebe zum Tango vergeht nie!"