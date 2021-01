Tanze Tango mit mir Inhalt

Nach einem überstandenen Herzinfarkt wird Frank (Michael A. Grimm) aus dem Krankenhaus mit dem Rat des Arztes entlassen, übermäßige körperliche Anstrengungen in Zukunft zu vermeiden. In dem Theater, in dem Frank als Pförtner beschäftigt ist, probt eine Tangotanzgruppe. In der Abgeschiedenheit der Pförtnerloge macht Frank erste Tangoschritte und entwickelt eine nie geahnte Faszination für diese Tanzkunst. Belächelt von seinen Freunden, verheimlicht er vor seiner Frau Kathrin (Eva Meckbach) und Tochter Paula (Lilith Kampffmeyer) seine neue Leidenschaft und nimmt Unterricht bei der Tangolehrerin Maresa (Kara Wenham), die ihn trotz seiner Korpulenz mehr und mehr für den Tango begeistert. Als Kathrin herausbekommt, dass Frank sich ungeachtet seiner angeschlagenen Gesundheit beim Tangotanzen "verausgabt", seine familiären Pflichten hintenanstellt und letztlich sein Leben riskiert, muss Frank die gemeinsame Wohnung verlassen und vorübergehend bei der anstrengenden Schwiegermutter Ingrid (Gaby Dohm) einziehen. Frank wird seine Leidenschaft nicht mehr aufgeben und die Familie muss sich entscheiden…