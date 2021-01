Tanze Tango mit mir Statement Drehbuchautor Peter Güde

"Wenn man den Fehler macht, das eigene Dasein an Lebenszielen und deren Erreichen auszurichten, dann kann es gut sein, dass ab dem 40. Geburtstag hin und wieder die Midlifecrisis zu Besuch kommt. Und wenn dann aus der 4 eine 5 vor der Null wird, die Kinder groß sind, der Job stagniert und auch noch ein Herzinfarkt hinzukommt, dann zieht sie ganz bei einem ein, die Midlifecrisis. Aber was genau ist sie und muss man sich vor ihr fürchten?

Die Midlifecrisis ist schwer zu beschreiben. Sie ist ein bisschen wie Baseball oder afrikanische Küche. Eine durch und durch rätselhafte Sache, bei der man als Außenstehender nicht durchblickt und sich eigentlich nur wundern kann. Ähnlich wie beim Tango, bei dem auch niemand durchblickt, der nicht mindestens einmal selber dabei war.

Deshalb passen die beiden ja auch so gut zusammen – Midlifecrisis und Tango. Und deshalb sollte man(n) sich auch nicht vor ihr fürchten. Freuen Sie sich lieber drauf!"