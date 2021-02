Tanze Tango mit mir Statement Regisseur Filippos Tsitos

"Schon als ich die Idee für 'Tanze Tango mit mir' gehört habe, dachte ich:



'Mensch, wir können endlich einen Film machen, über die seltene, schöne Seite des Lebens!'



Und zwei Jahre später, als das Drehbuch fertig war, wusste ich: 'Wir werden einen Film machen, in dem das Leben ausnahmsweise, endlich mal zu einem leidenden Menschen nett ist. In dem die Götter/das Universum/das Glück/die unsichtbaren Kräfte – wer auch immer unsere Schicksale bestimmt – einmal einem Menschen helfen, glücklich zu werden!'



Genau das ist unser Ziel geworden: Einem Mann, der verloren am Abgrund seiner Midlifecrisis steht, Glück zu schenken. Einfach so. Weil Filme es können.



Filme sind doch da, uns beizubringen, wie das Leben eigentlich hätte sein können. Diese Macht haben wir wirklich genossen: Wie in einem Märchen, öffnet sich plötzlich ein Fenster im miserablen Leben unseres Helden, und Schwupp, er wird hineingesaugt! Plötzlich befindet er sich in einer neuen, farbigen, feinen, leidenschaftlichen Welt, wo die Schönheit regiert. Neben seiner grauen Welt existiert eine andere, wo der Ausdruck von Liebe, Eleganz, Zuneigung, Genuss und Freude das Sagen hat! Frank darf plötzlich die Schönheit kosten! Und das ändert sein Leben.



Elementar dafür ist Franks Entdeckung mit 50, dass sein Leben lang ein zusätzlicher Mensch in ihm steckte – und er wusste gar nichts davon! Der goldene Moment des Films (und tiefer Grund für mich, diese Geschichte zu erzählen) ist eben diese Entdeckung: Als Frank vor seinem Flur-Spiegel feststellt, dass er seine Jacke zwar wie immer lieblos an die Kleiderstange werfen kann, oder aber, sie mit einer ihm bisher unbekannten Handumdrehung elegant an die Stange gleiten lassen kann! Was für eine Entdeckung fürs Leben!"