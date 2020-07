Servus Baby Torero (S02, E04)

Tati (Xenia Tiling) geht in ihrer Rolle als coole Vollzeit- und Übermami auf und ist total in Hugo (Marcel Mohab) verknallt. Der einzige Haken: Hugos stark pubertierende Tochter Sam (Gwentsche Kollewijn), die ihre eigene Meinung zur Neuen ihres Vaters hat. Das wird auch dadurch nicht besser, dass Hugo Tati Sam als die neue Nanny verkaufen will. Das Versteckspiel stürzt schließlich sogar die Hochzeit von Eve (Teresa Rizos) und Basti (Maxi Schafroth) ins Desaster.