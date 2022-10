Servus Baby Gott (S03, E03)

Eve fällt es wie Schuppen von den Augen: Basti hat ihr den Welpen Fritzi nur geschenkt, um das leidige Kinderthema endlich ad acta zu legen. Von Mels Not mit Jakob inspiriert, kommt Eve in ihrer Verzweiflung "die" Lösung: Co-Parenting! Die Wahl des Samenspenders droht jedoch Beziehung samt Freundeskreis zu sprengen, sodass nur noch der beste Familienanwalt Münchens helfen kann. Am Ende wollen Basti und Eve versuchen, ihre Version der "modernen Familie" zu leben, doch so einfach ist das nicht.