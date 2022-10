Servus Baby Amputieren (S03, E02)

Mel steht gerade vor einem ungeahnten Karrieresprung, als ihre verschollene Mutter Gisela vor der Tür steht und sich ungefragt in Mels und Jakobs neuer Wohnung einquartiert. In der plötzlich völlig blockierten Mel reißt Gisis Anwesenheit ungeahnte Wunden auf. Die Mädels raten ihr, Gisi notfalls vor die Tür zu setzen, Mutter hin oder her. Zu spät - als Mel sie in einem Befreiungsschlag ausquartieren will, haben die Dämonen der Vergangenheit schon beschlossen, sowohl Mels Karriere als auch ihre Beziehung zu Jakob samt Familienplanung auszuradieren.