Servus Baby Sombrero (S02, E02)









Von links: Eve (Teresa Rizos), Lou (Josephine Ehlert, 2. Reihe), Mel (Genija Rykova) und Jakob (Felix Hellmann).

Mel (Genija Rykova) ist immer noch auf der Suche nach dem einen Richtigen fürs Leben. Mit ihrem Kollegen Jakob (Felix Hellmann) könnte sie sich mehr vorstellen, bloß hat der jetzt ein Jobangebot in Dänemark. Außerdem muss sie noch von einem geliebten Menschen Abschied nehmen. Mel gerät von einer Frustration in die nächste. Doch auch für sie liegt in jedem Ende ein neuer Anfang.