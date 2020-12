Herren Statement Drehbuchautorin Stefanie Kremser

Die Herausforderung, Warwick Collins' Roman "Herren" zu adaptieren, war mir von Anfang an eine Freude und eine Ehre – wegen des Autors, der uns so großzügig dabei unterstützte, aber vor allem wegen der Chance, die dieses Vorhaben für die deutsche Film- und Fernsehlandschaft beinhaltete. Meine Sorge, ob ich als weiße Frau über schwarze Männer schreiben durfte, nahm mir Ko-Produzent Sidney Martins sogleich – schließlich sei ich ja immerhin eine Mehrfachmigrantin, sagte er. Versuch es!

Zu Beginn war ich zaghaft und der literarischen Vorlage, die in den 1980er Jahren angesiedelt ist, so treu wie möglich. Der Zeitpunkt blieb historisch, aus London wurde Berlin, und aus drei Jamaikanern wurden ein Brasilianer, ein Kubaner und ein "Afro-Berliner". Nach diesem ersten Versuch fanden Sidney Martins und ich ein großartiges Team: Gemeinsam mit Redakteurin Claudia Simionescu, Ko-Produzent Peter Hartwig und Regisseur Dirk Kummer tasteten wir uns an die Gegenwart heran und gaben den drei Hauptfiguren unterschiedliche Migrationsstadien bzw. -hintergründe: der seit 20 Jahren in Deutschland lebende Ezequiel, der in der DDR aufgewachsene Reynaldo, der im wiedervereinigten Deutschland geborene Jason. Aus einer öffentlichen, als "Klappe" besuchte Toilette wurden diverse Café Achtecks, aus einem Rastafari-Traum wurde "Kreuzberg Deluxe", aus der Sekretärin Marta wurde eine Krankenschwester… nur Stevie blieb Frisör, und das natürlich aus gutem Grund.