Prunksitzung 2023 "Fastnacht in Franken" endlich wieder live!

Endlich ist alles wieder wie früher: Die BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" findet in diesem Jahr wieder wie gewohnt als Live-Übertragung vor vollem Haus und ohne die Einschränkungen der letzten Jahre statt. Alle Beteiligten vom BR Franken, dem Fastnacht-Verband Franken sowie die Künstlerinnen und Künstler freuen sich darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitag, 10. Februar 2023, eine Prunksitzung vom Feinsten zu präsentieren – mit Musik, Tanz, Büttenreden und viel prominentem Publikum aus Politik und Gesellschaft, das wieder allerhand närrischen Spott aushalten muss.

Viele bekannte Fastnachtstars rocken auch in diesem Jahr wieder die Veitshöchheimer Bühne – in aufgefrischter Kulisse mit neuem Himmel-Hintergrund: "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, "Putzfraa" Ines Procter, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier Matthias Walz. Nicht fehlen dürfen außerdem Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus und die A-capella-Band Viva Voce. Besonders groß ist die Freude, dass in diesem Jahr die Altneihauser Feierwehrkapell'n wieder aus der Oberpfalz anreist, um ihren Spott über den fränkischen Gastgebern auszuschütten. Dazu kommen weitere Programmüberraschungen.



Für die tänzerischen Darbietungen sorgen heuer Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg und die Selleriegarde der KK Buchnesia.



Die Sitzungspräsidentschaft übernimmt zum zweiten Mal Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken.



Närrische und musikalische Bühnenbeiträge 2023 nach Region:

Die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus Windischeschenbach (Oberpfalz)

aus Windischeschenbach (Oberpfalz) Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth (Mittelfranken)

und aus Fürth (Mittelfranken) Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken)

aus Erlangen (Mittelfranken) Peter Kuhn aus Schweinfurt (Unterfranken)

aus Schweinfurt (Unterfranken) Michl Müller aus Bad Kissingen (Unterfranken)

aus Bad Kissingen (Unterfranken) Ines Procter aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken) Sebastian Reich aus Würzburg (Unterfranken)

aus Würzburg (Unterfranken) Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken) Oliver Tissot aus Nürnberg (Mittelfranken)

aus Nürnberg (Mittelfranken) Viva Voce aus Ansbach (Mittelfranken)

aus Ansbach (Mittelfranken) Matthias Walz aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) Eröffnungslied: Norbert Knorr, Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft e.V. 1909 (Mittelfranken)

Sitzungspräsident: Christoph Maul aus Schillingsfürst (Mittelfranken)

Tanz-Darbietungen 2023 im Überblick

Selleriegarde der KK Buchnesia aus Nürnberg (Mittelfranken)

der aus Nürnberg (Mittelfranken) Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia aus Nürnberg (Mittelfranken)

dazu begleitend die Tanzsportgarde Veitshöchheim und die Brauchtumsgruppen Spalter Fleckli, Allersberger Flecklashexen und Oberölsbacher Fousanöchter.



Die Musik kommt in bewährter Form vom Pavel Sandorf Orchester aus Schwarzenbruck (Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken)

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen Die "Fastnacht in Franken" wird per Livestream in der ARD Mediathek und auf BR24 übertragen. Auf Facebook landen bereits ab Montag, 6. Februar, die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die "Fastnacht in Franken". Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Eine Instagram-Story ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung.

Mitmachaktion "Zeigt her eure Kostüme"

Bei der Mitmachaktion der "Fastnacht in Franken 2023" geht es um den Schautanz. Hier werden auf besondere Art und Weise Geschichten erzählt – mit Tanz und Kostüm. Die Fastnacht-Redaktion freut sich über zahlreiche Foto-Einsendungen unter br.de/fastnacht. Die Aktion läuft bis Aschermittwoch, 22. Februar 2023. Im Laufe der Session werden immer wieder Bildergalerien mit den ausgefallensten Kostümen und den Geschichten dahinter veröffentlicht. Dazu entstehen rund um das Thema Schautanz Videos zu den Näharbeiten, den Choreografien und den Wettbewerben im karnevalistischen Tanzsport.

Fastnacht in Franken

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.