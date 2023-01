Bayerisch-schwäbischer Fasching Närrisches Treiben bei "Schwaben weissblau"

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause verwandelt sich die Stadthalle Memmingen endlich wieder in einen närrischen Hexenkessel, wenn es zum 20. Mal heißt: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Ausgestrahlt wird die Sendung, die mit einer Audiodeskription versehen ist, am Freitag, 3. Februar 2023, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen (nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der ARD Mediathek)