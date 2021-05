Aus Oberbayern Leni Kühn

Neben dem Garten rund um ihren Bio-Milchviehhof kümmert sie sich um einen großen Gemüseacker. Die Oberbayerin ist Selbstversorgerin. Das, was sie anbaut und erntet, ist die Ernährungsbasis für sie und ihre Familie. Alte Gemüsesorten haben es ihr besonders angetan. Und so setzt sie auch Gelbe Rüben und Rote Bete in ihr Bauprojekt der Sendung, ein "Wurzelfenster", in dem die Wurzeln der Pflanzen sichtbar werden.

Ein erstes Feedback für ihre Paprika und das Wurzelfenster erhält Leni im Juli. Dann kommt der Gärtnermeister und Lehrer für Gartenbau Sebastian Ehrl vorbei. Er macht sich ein erstes Bild von Lenis Garten und den beiden Projekten. Und er gibt ihr Tipps, damit bei seinem nächsten Besuch zur Erntezeit möglichst viele Punkte für die Oberbayerin winken.

Schließlich kommen auch die anderen vier Gärtnerinnen und Gärtner aus ganz Bayern zu Leni zu Besuch. Nach einem Begrüßungsgetränk und einem ersten Kennenlernen erkunden die Gäste Lenis Garten, bevor sie sich an einen gedeckten Tisch unter freiem Himmel setzen dürfen. Leni serviert ihr zweiteiliges Menü bei wunderbarem Sommerwetter im Obstgarten. Als Vorspeise gibt es "Gemüserarität an eingelegten Kornelkirschen mit hausgemachtem Frischkäse", gefolgt von "Krautkrapfen vom eigenen Kraut mit buntem Gartensalat".

Nach dem Vergnügen folgt die Punkte-Vergabe: Jeder der vier Gäste greift zum Stift und rechnet die Geschmackseindrücke in Punkte um. Zusammengezählt wird erst am Schluss der letzten Folge.