Aus Oberfranken Felix Schmidling

Felix Schmidling lebt in Bamberg, einer Stadt mit alter Gärtner-Tradition. Seit drei Jahren verbringt der studierte Öko-Agrarmanager viel Zeit im Gemeinschaftsgarten "Sega Süd". Zusammen mit fünf Freunden hat er eine Parzelle gemietet und genießt es, seine gärtnerischen Fähigkeiten zu entwickeln.

Die zehn Paprikasetzlinge, die auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erhalten, pflanzt er zum Teil unter freiem Himmel, zum Teil in seinem Tomatenhaus, das er sich als bauliches Projekt vorgenommen hat. Seine Überlegung: eine Konstruktion basierend auf Malerleitern und Plastikplanen. So lässt es sich leicht am Ende der Saison wieder abbauen.