Aus Niederbayern Birgit Ertl

Die letzte Gärtnerin bei "Bayerns Gartenküche" und damit Gastgeberin des großen Finales ist Birgit Ertl aus Rottenmann, Gemeinde Stephansposching im Landkreis Deggendorf. Beim Bauprojekt kommt Birgits Liebe zu Holz ins Spiel: Sie will eine hölzerne Kräuterspirale kreieren, die nicht nur ihren Zweck als Beet erfüllt, sondern sich auch sehen lassen kann. Die Niederbayerin hat nämlich nicht nur einen grünen Daumen, sondern zudem eine kreative Ader. Als gelernte Schreinerin baut sie Skulpturen, die in allen Teilen ihres Gartens zu finden sind.

Schon als Kind hat sich Birgit für alles, was wächst und blüht, interessiert. Seit vielen Jahren kann sie nun ihre Leidenschaft in dem Bauerngarten rund um ihren Hof in Rottenmann ausleben. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz baut sie Kartoffeln und Zuckerrüben an. Das Paar hat zwei erwachsene Töchter. Den Großteil ihrer freien Zeit verbringt Birgit in ihrem Garten. Ihre besondere Leidenschaft gilt den Tomaten. In diesem Jahr gedeihen knapp 30 verschiedene samenfeste Sorten, die sie selbst vermehrt.