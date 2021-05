Aus der Oberpfalz Christian Dotzler

In der zweiten Folge von "Bayerns Gartenküche" ist der Oberpfälzer Hobbygärtner Christian Dotzler am Start. Er bezeichnet sich als "unkontrolliert biologischen Gärtner". In seinem Garten, den er liebevoll sein "erweitertes Wohnzimmer" nennt, soll größtmögliche Vielfalt herrschen, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren. So hat er sich als bauliches Projekt im Wettbewerb auch eine Insektenwohnanlage vorgenommen. Mit Bedacht spricht er von "Wohnanlage" und nicht von einem "Insektenhotel", wie er dem Gartenexperten Sebastian Ehrl erklärt, denn in eine Wohnung ziehe man, um zu bleiben.

Die Vielfalt an Gemüsesorten ist in Christians 2.500 Quadratmeter großem Gartenreich kaum zu überblicken. Bohnen haben es ihm besonders angetan. 40 verschiedene Sorten hat der Abteilungsleiter in einem Energiebetrieb in diesem Jahr gepflanzt. Auch auf seine bunten Kartoffeln ist er sehr stolz. Und so sind Bohnen und Kartoffeln Teile seines Menüs, mit dem er bei den anderen vier Hobbygärtnerinnen und -gärtnern ordentlich punkten will. Bei bestem Wetter bereitet er in seiner Outdoor-Küche für seine Gäste Rinderfilet im Brotmantel mit Bohnen "indisch" und bunten Kartoffeln vor, gefolgt von Himbeer-Tiramisu mit Himbeer-Softeis.