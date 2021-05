Tipps und Tricks Gartenexperte Sebastian Ehrl

"Im Garten ist man immer nah dran an den Jahreszeiten", schwärmt Gärtnermeister Sebastian Ehrl. Schon seit seinen Kindertagen in Straßkirchen bei Straubing wollte er Gärtner werden. Nach mehreren Stationen in Gärtnereien im In- und Ausland hat es ihn wieder zurück in seine Heimat verschlagen, wo er inzwischen als Berufsschullehrer angehende Gärtner ausbildet. In seinem eigenen großen Garten liebt er es wild, vielfältig und natürlich. Tomaten, Gurken, Karotten, jede Menge Kräuter, Obst und Beeren und Eier von den eigenen Hühnern – Sebastian Ehrl kocht am liebsten erntefrisch mit all dem, was aus seinem Garten kommt.