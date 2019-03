Ruth Westheimer: Auch mit über 90 spricht sie noch über Sex

"Ich habe immer gesagt, dass Masturbation die einzig wahre Form des Safer Sex sei. Aber jetzt, wo Leute offenbar auch im Auto masturbieren, stimmt das wohl nicht mehr." Es sind Sprüche wie diese, die Ruth Westheimer in den USA zur Kultfigur gemacht haben. Seit über 40 Jahren spricht "Dr. Ruth", wie die nur 1,40 Meter große, aus Deutschland stammende Frau in den USA meist genannt wird, offen und öffentlich über das Thema Sex. In Radio-und TV-Shows, auf Youtube oder Twitter, in Vorträgen an Universitäten und in ihren über 40 Büchern, die sie zu diesem Thema geschrieben hat.

Ruth Westheimer: Wurzeln in Bayern und Hessen

Obwohl Ruth Westheimer schon seit den 1950er-Jahren in den USA lebt, verrät ihr harter deutscher Akzent noch immer ihre Herkunft. Geboren wird Westheimer als Tochter deutscher Juden 1928 im unterfränkischen Karlsstadt. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbringt sie gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Großmutter im Norden Frankfurts. Ein Kindertransport kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in ein Schweizer Heim rettet sie vor dem Holocaust. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Großmutter werden in Auschwitz umgebracht. Nur sie überlebt.

Ursache für Westheimers Tatendrang

"Ich muss etwas tun, um zu rechtfertigen, warum bin ich am Leben, wo andere Kinder gestorben sind", erklärt Westheimer ihren ungewöhnlichen Tatendrang. Es ist wohl die Mischung aus Fakten, Humor und Ehrlichkeit, die Westheimer bei der Bevölkerung so beliebt macht.

Familie und Partnerschaft, zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind die Grundpfeiler ihrer Arbeit. "Ich gebe ein Seminar, immer über Familie, nicht nur über Sex", sagt Westheimer. Für sie gehört Sex in eine Partnerschaft. Davon, Sex zu haben , ohne ein Paar zu sein, hält sie nichts.

Ruth Westheimer: Ist sie noch Vorreiterin in Sachen Sex?

Diese Ansicht wirkt heute eher konservativ. In den 1980er-Jahren war das noch anders. Als Ruth Westheimer damals mit "Sexually Speaking" ihre erste Radiosendung bekam, löste sie mit ihrem Sex-Talk über Orgasmen, Erektionsprobleme oder die Position der Klitoris im prüden Amerika eine kleine Revolution aus. Offiziell hörte die Sendung auf dem New Yorker Lokalsender natürlich keiner, aber die Quoten schossen derart in die Höhe, dass Dr. Ruth immer prominentere Sendeplätze bekam und ihre Karriere schließlich im Fernsehen fortsetzte.

"Ask Dr. Ruth" - der Film über Westheimers Leben

Offen und ehrlich gibt sie bis heute Antworten zum Thema Sex. Im Mai 2019 erscheint in den USA ein Dokumentarfilm über ihr Leben mit dem Titel "Ask Dr. Ruth". Momentan ist Ruth Westheimer dafür auf Promo-Tour. Die kleine Frau, die wohl als größte Sexualtherapeutin der USA gilt und die Soziologie studiert und im Fach Erziehungswissenschaften promoviert hat, ist wirklich nicht zu stoppen.