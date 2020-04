Nach Umbau: Arktischer Saatgut-Tresor vor Tauwetter geschützt

Pflanzenzucht für die Genbank

Zur Gewinnung der Samen werden seltene Weizen-, Hopfen-, Reis-, Maniok-, Bananen-, Kartoffeln-, Bohnen-, Linsen- und Kokosnussarten von Pflanzenzüchtern eigens für das Projekt kultiviert. Eine Probe bleibt in der Genbank des Heimatlandes, die zweite wird in einer Genbank gelagert, die internationalen Vorschriften genügt, und die dritte kommt nach Spitzbergen. Am stärksten vertreten sind Weizensorten gefolgt von Reis. Amaranth aus Ecuador, Wildbohnen aus Costa Rica und Kichererbsen aus Nigeria gehören ebenso dazu wie Tomatensorten aus Deutschland.