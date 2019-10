Mehr Bachelorstudiengänge auf Englisch

In Bayern gab es bisher keine reinen englischsprachigen Bachelorstudiengänge. Studierende konnte sie bisher nur als sogenannten Zwillingsstudiengang zu einem bereits bestehenden deutschsprachigen Studiengang wählen. Der bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) sieht darin einen internationalen Wettbewerbsnachteil und appelliert deshalb, Studiengänge in englischer Sprache bereits im Grundstudium verstärkt anzubieten:

"Angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre erscheint mir die geltende Rechtslage nicht mehr zeitgemäß". Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Internationalisierung bereits im Grundstudium

Für das Wintersemester 2019/20 haben sich 398.000 junge Menschen an den bayerischen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben. Das sind 4.000 Studierende mehr als im Vorjahr - ein neuer Rekord. Zum Semesterbeginn betont der Wissenschaftsminister die guten Rahmenbedingungen für ein Studium in Bayern. Mit einem weiteren Vorstoß möchte er die Internationalisierung weiter voranbringen und schrieb bereits im September eine Mitteilung an die Hochschulleitungen in Bayern. Er griff damit der Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes vor und setzt auf mehr eigenständige englischsprachige Studiengänge, die bereits im Bachelorstudium beginnen sollen.

Englische Sprachkenntnisse als Voraussetzung

Folgen Hochschulen dieser Empfehlung und verstärken ihr Angebot von englischsprachigen Studiengängen im Grundstudium, dann gibt es im Moment jedoch ein Problem: Bis zur Gesetzesänderung können sie nur auf die Sprachkenntnisse der Bewerber vertrauen. Zulassungsbedingungen gibt es nur in den Masterstudiengängen. Studierende müssen hier das Sprachniveau C2 nachweisen, das ist die Beherrschung der höchsten Kompetenzstufe der englischen Sprache.

Wissenschaftssprache Englisch

Da Wissenschaftstheorien zu verstehen und wiederzugeben in der Muttersprache generell leichter fallen, befürchten Kritiker jedoch, dass Lehre und Studium rein in englischer Sprache das universitäre Leistungsniveau senken würden. Andererseits ist die Wissenschaftssprache in der Forschung hauptsächlich Englisch und in bestimmten Berufen wird nur auf Englisch kommuniziert. Studierende würden früher beginnen, mit ihrer zukünftigen "Berufssprache" vertraut zu werden.

Bachelorstudiengang für Luft- und Raumfahrt an der TUM

Die Technische Universität München (TUM) plant englischsprachige Bachelorstudiengänge einzuführen, zum Beispiel für Luft- und Raumfahrt-Technik. Da die Absolventen hier auf ein stark international geprägtes Arbeitsumfeld treffen, soll ihnen das englischsprachige Studium bessere Karrierechancen bieten. Die Auswahl der zukünftig englischsprachigen Bachelorstudiengänge orientiert sich an dem Bedarf im späteren Beruf. Die Hälfte der Masterstudiengänge an der TUM sind bereits in englischer Sprache. Sie sollen noch weiter ausgebaut werden. Zunehmend wird Englisch dann zur gängigen Sprache an den Universitäten.