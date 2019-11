Klimafreundliche Städte: Lebende Brücken und Häuser

In manchen Ländern der Welt ist es nicht einfach, Brücken zu bauen. So zum Beispiel im nordindischen Bundesstaat Meghalaya. Die Laubwälder sind dicht und feucht, durch den Monsun schwellen Flüsse an und es gibt tiefe Schluchten zu überwinden. Holzbrücken vermodern leicht. Auch Brücken aus Stahl und Beton kommen an ihre Grenzen. Ganz anders verhält es sich aber mit Brücken aus lebenden Baumwurzeln. Sie überdauern Jahrhunderte.

Alte indische Vorbilder für moderne Architektur

Schon die indigenen Völker im nordindischen Bundesstaat Meghalaya bauten ihre Brücken aus den lebenden Luftwurzeln des Gummibaums Ficus elastica. "Solche stabilen Brücken aus ineinander verschlungenen Wurzeln können mehr als 50 Meter lang und mehrere Hundert Jahre alt werden", sagt Ferdinand Ludwig, Professor für Green Technologies in Landscape Architecture an der Technischen Universität München. Ludwig hat diese klimafreundlichen und nachhaltigen Bauwerke untersucht und möchte ihre spezielle Bautechnik in die moderne Architektur integrieren.

Kaum Dokumentationen über alte Bautechnik

Gemeinsam mit Thomas Speck, Professor für Botanik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, hat er 74 solcher lebenden Brücken analysiert. Denn wissenschaftliche Untersuchungen über die berühmten Meghalaya-Brücken gab es bislang nur wenige. Auch war das Wissen um die alten Bautechniken bislang kaum schriftlich dokumentiert. Um einen Überblick über die komplexe Wurzelstruktur zu gewinnen, machten die Forscher mehrere tausend Fotos der Brücken und erstellten daraus 3D-Modelle. Die Ergebnisse ihrer Studien veröffentlichten sie am 22. August 2019 in den Scientific Reports.

Brücken, die sich selbst bauen

Da es kaum Schriftliches über die alte Bautechnik gibt, führten die Forscher Interviews mit den Männern und Frauen, die diese Brücken bauen. Streng genommen handelt es sich um Brücken, die sich selbst bauen, denn man beginnt, wenn man eine Brücke plant, mit einem Setzling des Ficus elastica an einem Flussufer oder am Rand einer Schlucht. Später entwickelt die Pflanze kleinere Tochterwurzeln und Luftwurzeln. Diese werden dann um eine Hilfskonstruktion aus Bambusstangen oder Palmenstämmen geschlungen und horizontal über den Fluss geleitet. Dann hilft nur noch Abwarten: Wenn die Wurzeln bis ans andere Ufer gewachsen sind, werden sie dort eingepflanzt.