Klima-Kipppunkte: Was bringt das Konzept der Kippelemente?

Kritik an Kipppunkt-Konzept: Zeiträume oft unklar

Es gibt jedoch auch Bereiche, bei denen die Gefahr eines Kippens mittlerweile in Zweifel gezogen wird: Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung führt hier unter anderem die Verschiebung des indischen Sommermonsuns oder den Sauerstoffverlust im Ozean auf.

Vor allem die Prognosen, wann und unter welchen Bedingungen ein Kipppunkt erreicht ist, bereiten Probleme. Weil in die Szenarien dafür viele verschiedene Faktoren einfließen, sind sie mit vielen Unsicherheiten belastet. Das verdeutlicht die zuletzt geäußerte Kritik an einer Studie zum Kollaps der Umwälzzirkulation AMOC, eines Strömungssystems, zu dem auch der Golfstrom zählt. Die Studie berechnete, dass ein Kollaps der Umwälzzirkulation mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen 2025 und 2095 und am wahrscheinlichsten im Jahr 2057 bevorstehe. Forschende verschiedener anerkannter Forschungsinstitute betonten jedoch, dass viele Unsicherheiten in den Daten stecken und besonders die Vorhersage eines genauen Zeitpunkts des Zusammenbruchs so nicht haltbar sei.

Klima-Kippelemente als Mittel der Wissenschaftskommunikation?

Klimaforscher Gerrit Lohmann sieht die Stärke des Kipppunkt-Konzeptes folglich auch eher darin, anschaulich zu machen, dass bestimmte Veränderungen in unserem Klimasystem gravierend und irreversibel sein können: "Insofern ist das Wort für die Kommunikation ganz ausgezeichnet. Die Diskussionen jetzt halte ich aber teilweise für überzogen. Eine 'Letzte Generation vor den Kipppunkten', das hört sich nach Panik an, ist nicht lösungsorientiert." Dafür sei auch die Wissenschaft diesbezüglich noch zu unsicher. Lohmann betont jedoch, dass man in jedem Fall an einer Lösung des Klima- und Energieproblems arbeiten sollte.

Zentral ist und bleibt also ein möglichst klimaschonendes Verhalten. Und dafür können mögliche Kippelemente zentrale Orientierungspunkte sein. Denn je mehr wir die Erwärmung bremsen, desto unwahrscheinlicher, dass wir sie erreichen.