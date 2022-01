Ivermektin u ovom trenutku nije lek protiv kovida 19

“Nisi konj. Nisi krava. Uozbiljite se, svi vi. Prestanite sa time”. Obraćanje u prvom momentu zvuči šaljivo, ali američka agencija za hranu i lekove FDA (Food and Drug Administration) nije znala kako sebi drugačije da pomogne. Ovaj apel povodom upotrebe ivermektina uputila je javnosti preko jednog tvita u avgustu 2021.

Kontekst: Više ljudi u SAD je popilo lek ivermektin (Ivermectin) i njime se otrovalo. Istog dana su zdravstvene vlasti Savezne države Mississippi javile: Najmanje 70% ranije primljenih hitnih poziva za pomoć zbog trovanja temeljilo se na uzimanju ivermektina.

Ivermektin je aktivna supstanca u već odobrenim lekovima za ljude i životinje, koji se upotrebljavaju protiv zaraze parazitima. Odgovarajući lekovi se npr. piju da bi se u telu suzbili valjkasti crvi (oblići). Na kožu se nanose da bi izlečili bolesti kao što su šuga i rozacea, upala kože na licu.

Na celom svetu se ljudi truju ivermektinom

Povećan broj trovanja ivermektinom prouzrokovan je strahom od infekcije kovidom 19. Svuda u svetu, ne samo u SAD, kruži sumnjiva informacija: da ivermektin, navodno, može da zaštiti od oboljenja i da poveća šanse za izlečenje.

I u Evropi, na primer u Austriji, su se ljudi otrovali ivermektinom. U Štajerskoj je jedna žena zbog uzete visoke doze primljena na odeljenje intenzivne nege, izveštavao je ORF. U Gornjoj Austriji su medikamenti na bazi ivermektina kupovani u tolikim količinama da su rezerve skoro potrošene, izeštavao je list “Oberösterreichischen Nachrichten”.

Ima naznaka za delotvornost ivermektina

Da li ivermektin može da deluje protiv korone se već zaista proverava – kao i u slučaju mnogih drugih, već odobrenih lekova, od početka pandemije. U tom slučaju se govori o “off-label-use", dakle upotrebi bez prave svrhe. Lekarke i lekari mogu da je primenjuju u okviru svoje slobode izbora terapije i to u pojedinačnom slučaju. Poznat je lek remdesivir koji je prvobitno razvijen kao sredstvo protiv ebole. Evropska agencija za lekove je u međuvremenu odobrila remdesivir i za određene oblike lečenja kao medikament protiv kovida 19, jer očito doprinosi izlečenju pacijenta i skraćuje njegov boravak u bolnici.

O primeni ivermektina postoje već mnoge studije i moguće dejstvo protiv kovida 19 se neprestano ispituje. To što je ivermektin uopšte uzet u obzir, ima veze sa tim što je još od ranije bilo poznato da aktivna supstanca može da zaustavi virus. U junu 2020. je publikovana obećavajuća studija. Međutim, ogledi su tamo rađeni “in vitro”. To znači da ivermektin u studiji nije testiran na pacijentima, već na ćelijskim kulturama u laboratoriji. Aktivna supstanca je ubačena u ogledne ćelije koje su bile inficirane koronom i mogla je značajno da smanji količinu virusnih RNK. “Zato je opravdano dalje ispitivanje ivermektina i njegove moguće koristi za čoveka”, napisao je tada autorski tim. Samo iz ove laboratorijske studije ipak ne bi trebalo izvlačiti dalekosežnije zaključke, napisao je, na primer, časopis “Pharmazeutische Zeitung”: Jer je upotrebljena doza bila “daleko veća od one koja je odobrena za čoveka”.

Bavarska meta-analiza nije ustanovila efikasnost ivermektina

Meta-analize su ustaljena praksa u medicini i drugim naukama kako bi se došlo do jasnih tvrdnji. Pri tome se već postojeće studije povezuju sa visokim kvalitativnim standardima i ispituju. Kumulirani rezultat se tada uglavnom smatra posebno značajnim.

Meta-analize za ivermektin takođe već postoje i jedna od najpoznatijih dolazi iz Bavarske. Tim okupljen oko biloškinje Stephanie Weibel i lekarke Marije Popp sa Univerzitetske klinike Würzburg ispitao je 14 studija sa 1.678 učesnika. Meta-analizu su objavili u avgustu ove godine. Devet od tih studija su se bavile kovid 19-pacijentima koji su lečeni u bolnicama, četiri pacijentima lečenim ambulantno i jedna prevencijom infekcije koronom.

Prema trenutnoj situaciji sa studijom, delotvornost ivermektina protiv kovida 19 nije dokazana, pišu Weibel i Popp: “Nismo pronašli dokaz koji podržava upotrebu ivermektina u terapiji ili sprečavanju infekcije kovidom 19, međutim, postojeći dokazi su ograničeni”. Weibel i Popp odgovaraju na pitanje #Faktenfuchs: “Drugim rečima, ne znamo da li je u borbi protiv kovida 19 ivermektin od pomoći ili ne”. A bez dokazane koristi prioritet se mora dati mogućim nuspojavama. Zato bi ivermektin trebalo upotrebljavati samo u okviru dobro osmišljenih naučnih studija, preporučuju Weibel i Popp.

Međutim, nauka će kroz istraživanja verovatno uskoro moći da donese bolje zaključke. “Tri veće studije (PRINCIPLE, COVID-OUT i ACTIV) su u fazi izrade i nadamo se da će poboljšati dokaze na osnovu kojih ćemo sigurno znati da li pomaže ili ne”, pišu Weibel i Popp za #Faktenfuchs. PRINCIPLE-studija traje od juna 2021. u Velikoj Britaniji. Radi se o velikoj studiji sa do sada skoro 8.000 učesnika u kojoj se mogućnosti lečenja kovida 19 istražuju van klinike. Čim rezultati ove studije budu dostupni, i Weibel i Popp će preraditi svoju meta-studiju.

Proizvođači i zdravstvene vlasti upozoravaju na svojevoljno korišćenje ivermektina

U međuvremenu proizvođači i zdravstvene vlasti upozoravaju na svojevoljnu upotrebu ivermektina. Povodom slučajeva u Austriji oglasio se i proizvođač Merck & Sharp & Dome (MSD). “MSD se, u skladu sa standardnim medicinskim preporukama, stoga jasno izjašnjava protiv njegove upotrebe kod kovida 19”, saopštio je austrijski ogranak farmaceutske kompanije. Umesto toga, najbolje bi bilo vakcinisati se: “MSD želi na kraju da konstatuje da je kovid 19-vakcina na prvom mestu u borbi protiv pandemije”.

Institut Robert Koch, koji je u Nemačkoj zadužen za suzbijanje zaraza, preporučuje na osnovu informacija dostupnih na dan 20. oktobra “upotrebu za terapiju ili profilaksu samo u okviru kontrolisanih kliničkih studija”. Postoji “rizik od teške toksičnosti pri nekontrolisanoj primeni”. Jednostavno rečeno: Kod svojevoljne upotrebe čovek može da se otruje.

FDA je upozorila još u martu ove godine: Kao teške nuspojave svojevoljnog uzimanja ivermektina mogu se javiti povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, otekline na licu i tegobe sa jetrom kao što je hepatitis, sve do upućivanja u bolnicu.

Zaključak

Trenutno nema naučnog dokaza da ivermektin kod ljudi deluje preventivno protiv kovida 19 ili da povećava šanse za izlečenje. Prilikom upotrebe pak postoji opasnost od predoziranja i trovanja.

Zato privatna lica ni u kom slučaju ne trebaju uzimati ivermektin, upozoravaju proizvođač i zdravstvene vlasti. Trenutno su u toku dalje studije koje obećavaju nova saznanja o korisnosti ili opasnosti od ivermektina u lečenju kovida 19.