Ivermectina non è un farmaco contro Covid-19

"Tu non sei un cavallo. Tu non sei una mucca. Dico a tutti voi. Smettetela". Il discorso suona strano all'inizio, ma la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti non ha trovato modo migliore quando, nell'agosto 2021, ha postato su Tweet un appello in merito all'ingestione di ivermectina.

L'antefatto: diverse persone negli Stati Uniti avevano preso l'ivermectina avvelenandosi. Lo stesso giorno, l'autorità sanitaria del Mississippi aveva riferito che almeno il 70% delle chiamate di emergenza ricevute per avvelenamento erano causate dall'ingestione di ivermectina.

L'ivermectina è il principio attivo in medicine già approvate per l'uomo e gli animali contro le infezioni da parassiti. I farmaci in questione sono usati, per esempio, per combattere la filaria. Si applicano sulla pelle per curare malattie come la scabbia e la rosacea, un'infiammazione della pelle del viso.

In tutto il mondo, la gente si avvelena con l'ivermectina

L'aumento degli avvelenamenti da ivermectina ha le sue radici nella paura del Covid-19. In tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, circola la dubbia informazione che l'ivermectina può proteggere dalla malattia e aumentare le probabilitá di cura.

Anche in Europa, per esempio in Austria, la gente si è avvelenata con l'ivermectina. Nella Stiria, una donna è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una dose elevata, secondo ORF. Nell'Alta Austria, i farmaci a base di ivermectina sono stati acquistati in quantità così elevate che la fornitura si è esaurita, ha riferito l' "Oberösterreichische Nachrichten".

Ci sono state indicazioni sull'efficacia dell'ivermectina

Che l'ivermectina possa funzionare contro il Covid è infatti già in fase di revisione - come molti altri farmaci già approvati dall'inizio della pandemia. Questo utilizzo è chiamato "uso off-label", cioè un uso diverso dallo scopo effettivo. I medici possono usare cosí i farmaci in casi specifici nel quadro della loro libertà terapeutica. Un esempio ben noto è quello del Remdesivir, originariamente farmaco sviluppato come trattamento per l'Ebola. L'Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato l’uso del Remdesivir per alcune forme di trattamento di Covid-19 poiché apparentemente contribuisce alla guarigione dei pazienti e riduce la permanenza in ospedale.

Ci sono già stati molti studi sull'uso dell'ivermectina, e la ricerca continua come possibile farmaco contro il Covid-19. Il fatto che l'ivermectina sia stata presa in considerazione ha a che fare con il fatto che era già nota per essere in grado di inibire i virus. Uno studio di laboratorio promettente è stato pubblicato nel giugno 2020. Tuttavia, si é trattato di uno studio "in vitro". Questo significa che l'ivermectina non è stata testata sui pazienti, bensí su colture cellulari in laboratorio. Il principio attivo è stato introdotto nelle cellule di laboratorio infettate dal Covid ed è stato in grado di ridurre la quantità di RNA virale in modo significativo. "È quindi giustificato continuare a studiare l'ivermectina per il suo potenziale beneficio negli esseri umani", ha scritto il team di autori. Tuttavia, non si dovrebbero trarre conclusioni affrettate, ha scritto la Pharmazeutische Zeitung, poiché la dose utilizzata era "molto al di sopra di quella approvata per gli esseri umani".

Il metastudio bavarese non ha finora confermato alcuna efficacia dell'ivermectina

Per arrivare a una conclusione chiara: i metastudi sono una pratica comune in medicina e in altre scienze. In questi casi si fanno confronti con studi esistenti di alti standard qualitativi. Il risultato cumulativo è quindi solitamente considerato particolarmente significativo.

Tali metastudi esistono già anche per l'ivermectina, e uno dei più noti viene dalla Baviera. Un team guidato dalla biologa Stephanie Weibel e dalla dottoressa Maria Popp dell'ospedale universitario di Würzburg ha esaminato 14 studi con 1.678 partecipanti. Hanno pubblicato il loro metastudio nell'agosto di quest'anno. Nove di questi studi si sono occupati di pazienti Covid 19 trattati in ospedale, quattro di pazienti ambulatoriali e uno studio di prevenzione contro l'infezione da covid.

Allo stato attuale degli studi, l'efficacia dell'ivermectina contro il Covid-19 non è provata, scrivono Weibel e Popp: "Non abbiamo prove che supportino l'uso dell'ivermectina per il trattamento o la prevenzione dell'infezione da Covid-19, al momento le prove esistenti sono limitate". In risposta a una domanda di #Faktenfuchs, Weibel e Popp scrivono: "In altre parole, non sappiamo se l'ivermectina è utile o no nella lotta contro il covid-19." E senza un beneficio provato, i possibili effetti collaterali dovrebbero essere pesati di più, sostengono. L'ivermectina dovrebbe quindi essere usata solo nel contesto di studi scientifici ben progettati, raccomandano Weibel e Popp.

Tuttavia, la ricerca sull'ivermectina permetterà probabilmente presto agli scienziati di fare dichiarazioni migliori. "Tre studi più grandi (PRINCIPLE, COVID-OUT, e ACTIV) sono in corso e poi si spera di aumentare le prove e sapremo con certezza se aiuta o no", scrivono Weibel e Popp a #Faktenfuchs. Lo studio PRINCIPLE è in corso nel Regno Unito dal giugno 2021 e coinvolge quasi 8.000 partecipanti per la valutazione di opzioni di trattamento contro il Covid-19. Non appena i risultati di questo studio saranno disponibili, Weibel e Popp vogliono anche usarli per rivedere il loro metastudio.

Il produttore e le autorità sanitarie mettono in guardia contro l'uso non autorizzato dell'ivermectina

Nel frattempo, il produttore e le autorità sanitarie mettono in guardia contro l'uso non autorizzato dell'ivermectina. Dopo gli incidenti in Austria, il produttore Merck Sharp & Dome (MSD) ha dichiarato: "In linea con le attuali raccomandazioni mediche, MSD è chiaramente contro l'uso del farmaco per il trattamento COVID-19", ha scritto la filiale austriaca della casa farmaceutica. La gente dovrebbe piuttosto essere vaccinata: "MSD vuole concludere affermando che la vaccinazione C19 è la prima arma nella lotta contro la pandemia".

Dal 20 ottobre, l'Istituto Robert Koch, responsabile del controllo delle malattie in Germania, raccomanda "l'uso per la terapia o la profilassi solo nel quadro di studi clinici controllati". C'è un "rischio di grave tossicità nell'uso non controllato". In parole povere: se lo usi da solo, potresti avvelenarti.

La FDA ha già avvertito nel marzo di quest'anno: i gravi effetti collaterali dell'uso indipendente dell'ivermectina potrebbero includere vomito, diarrea, dolore allo stomaco, gonfiore del viso e problemi al fegato come l'epatite, fino al ricovero in ospedale.

Conclusione

Attualmente non ci sono prove scientifiche che l'ivermectina abbia un effetto preventivo contro il covid-19 negli esseri umani o che migliori le possibilità di guarigione. Piuttosto c'è un rischio per sovradosaggio e avvelenamento

Dunque non devono esserci iniziative autonome sull’assunzione dell'ivermectina, avvertono il produttore e le autorità sanitarie. Sono in corso ulteriori studi che promettono nuove intuizioni sui benefici o i pericoli dell'ivermectina nel trattamento del covid-19.