Insekten im Winter: Bitte nicht stören!

So kommen die Wildbienen über den Winter

Bei den staatenbildenden Wespen und Hummeln verkriechen sich die jungen Königinnen im Herbst in ein ruhiges Quartier: Hummeln am liebsten in lockere Erde oder unter eine Laubschicht, Wespen gerne in Höhlen, Nischen oder morsches Holz.

Alleinlebende Wildbienen dagegen überdauern fast immer in Puppenform. Fettgefressen und kältestarr ruhen sie in ihren Brutzellen im Boden, in dürren Brombeerranken oder in hohlen Stängeln. Deshalb aufgepasst: Wer den Garten im Herbst blank putzt und Balkonstauden sauber zurückschneidet, tötet damit vielleicht die Bestäuber der nächsten Saison.

"So was stehenzulassen, ist gut, und erst im Frühjahr dann abzuräumen. Diese alten Stängel haben durchaus ihre Ästhetik. Wartet man den ersten Raureif ab, ist selbst die hässlichste verblühte Blume dann plötzlich wieder wunderschön." Christian Stiersdorfer, Landesbund für Vogelschutz