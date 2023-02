Experiment beweist: Angenehme Düfte erleichtern das Lernen

"Ohayou gozaimasu" – Guten Morgen auf Japanisch. Wörter in dieser Sprache sollten Probanden in einem Test lernen, den Forschende an der Klinik für Psychiatrie der Freiburger Uni um Jürgen Kornmeier gemacht haben: Sie haben den Versuchspersonen drei Tage lang beim Lernen Rosenduft präsentiert. Oder auch in der Nacht danach, beim Test der Vokabeln, oder zu allen drei Zeitpunkten – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Besserer Lerneffekt: Angenehme Düfte helfen auch im Schlaf

"Die Gruppe, die Duft sowohl beim Lernen als auch im Schlaf als auch beim finalen Test gerochen hat, die haben etwa achteinhalb Prozent mehr Vokabeln behalten", sagt Jürgen Kornmeier. Die Wissenschaftler vermuten: Wer neben einer duftenden Rose lernt, dessen Gehirn verknüpft unterbewusst diesen Duft mit "Ohayou gozaimasu" und anderen Vokabeln. Riecht man die Rose dann auch im Schlaf, verfestigt das Gehirn diese Verknüpfung.

Der Effekt sei wirklich, dass man das Lernmaterial mit irgendwas assoziiere, was man nachts anwenden könne, ohne dass die Lernenden dann aufwachen. Weil Schlaf eine ganz besondere Bedeutung bei der Konsolidierung des Gedächtnisses habe, sagen die Wissenschaftler.

Ausreichend Schlaf ist enorm wichtig fürs Lernen

Ausreichend zu schlafen ist fürs Lernen unentbehrlich. Und ein angenehmer Duft dabei - wie auch beim Lernen - kann helfen, den Inhalt besser zu behalten. Sicher kein Patentrezept, aber einen Versuch wert. Viel Erfolg, oder wie die Japaner sagen: "Shiken ganbatte!"