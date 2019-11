Erlernte Fähigkeit: Was wollen Hunde mit ihrem Blick sagen?

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: 20.000 bis 40.000 Jahre ist es her, dass Mensch und Wolf die ersten Schritte aufeinander zu machten. Der Hund ist der älteste Begleiter des Menschen. Wahrscheinlich, weil sich beide so ähnlich sind: Mensch und Hund leben in Gemeinschaften und sind sehr kommunikativ.

Der Hund wendet sich an seinen Menschen

Hunde verstehen es ausgezeichnet, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und so den Menschen für ihre Zwecke einzuspannen. Ein Beispiel: Verhaltensforscher stellten einen Teller mit Fleisch in einen Käfig. Weder ein Wolf noch ein Hund können ihn alleine öffnen. Lässt man einen Wolf vor den Käfig, versucht er, ihn mit viel Kraftaufwand zu öffnen. Der Hund hingegen wendet sich, sobald er merkt, dass er nicht weiterkommt, an die Menschen. Mit Blicken und Lauten bettelt er darum, die Türe zu öffnen.

Dass Tierhalter die Bedürfnisse oder Gefühle ihres Hundes, die sich auch in seinem Gesicht, in seinem Blick, widerspiegeln, deuten können, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Mensch-Tier-Beziehung. Das Hunde das umgekehrt auch können, legen verschiedene Studien nahe. Hundebesitzer sind längst davon überzeugt, dass ihr tierischer Freund sie versteht und auf ihre Stimmung reagiert. Tatsächlich scheinen die Tiere nicht nur auf die Tonlage, sondern auch auf den Inhalt zu hören, wenn ein Mensch etwas zu ihnen sagt. Dafür sprechen zwei Studien aus Ungarn.

Kann der Mensch die Gefühle seines Hundes deuten?

Der Hund hat sich im Rahmen seiner genetischen Möglichkeiten perfekt an den Menschen angepasst. Er hat sogar eine eigene Kommunikation entwickelt, um seine Bedürfnisse mitzuteilen oder die Bedürfnisse des Menschen zu verstehen. Und die Menschen? Sind sie in der Lage, Hunde zu verstehen?

Studie zum Hundeverstehen

Wissenschaftler um Frederica Amici vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben in einer Studie versucht, dass herauszufinden. Sie haben untersucht, wie gut Menschen die Gesichtsausdrücke von Hunden (und auch Schimpansen und Menschen) deuten können und woher dieses Verständnis rührt.

An dem Versuch nahmen insgesamt 89 Erwachsene und 77 Kinder teil. Sie wurden in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob sie selber einen Hund besitzen, ob sie in einem Umfeld aufgewachsen sind, das Hunden positiv gegenübersteht oder aus einer Kultur stammen, die Hunden nicht so nahe steht. Diesen Probanden wurden Hundebilder vorgelegt, auf denen die Tiere unterschiedliche Gesichtsausdrücke hatten - von glücklich, über ängstlich bis traurig. Die Versuchsteilnehmer sollten dann die Bilder den Gefühlen zuordnen.