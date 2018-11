Das Urkilo hat ausgedient: Das Kilogramm wird neu bestimmt

Eins, zwei, viele: Wie viele Silizium-Atome wiegen genau 1 kg?

Warum kommt die neue Definition des Kilogramms erst jetzt? Weil es nicht ganz einfach ist, die Atome zu zählen. Das funktioniert nicht über Abzählen und Strichlisten, sondern nur umgekehrt: Über Volumen und Gewicht wird die Anzahl an Atomen errechnet:

"Sie gehen zum Beispiel in ein Bierlager. Dort haben sie einen riesigen Stapel von Bierkisten, und wenn sie wissen wollen, wie viele Kisten in so einem Stapel sind, dann zählen sie auch nicht alle, sondern sie messen die Länge und Breite und Höhe des Stapels, und die Größe einer Kiste und dividieren das miteinander." Dr. Peter Becker, ehemaliger Mitarbeiter am PTB Braunschweig.

Aber so ein "Bierkeller" voll sauber gestapelter Bierkisten ist in der atomaren Welt nicht leicht zu finden. Daher die silbrige Siliziumkugel: ein Kristall, in dem die einzelnen Siliziumatome absolut regelmäßig angeordnet sind, mit exakten, immer gleichen Abständen zueinander. Erst damit ist ihre Anzahl berechenbar. Diesen superreinen Kristall herzustellen, war die Herausforderung.

Im Alltag alles beim Alten

Und was ändert sich von nun an beim Metzger? Nichts. Im Alltag bleibt alles beim Alten – das Kilo wiegt auch morgen noch genau ein Kilo. Das war eine Voraussetzung: Es sollte nur neu festgelegt werden, wie das jetzige Kilogramm bestimmt ist. Damit man zukünftig nicht mehr das schwächelnde Urkilo in die Waagschale werfen muss.

Auch andere Einheiten werden neu definiert

Und nicht nur das Urkilogramm wird heute ersetzt. Auch andere Einheiten wie Kelvin (Temperatur), Ampere (elekrische Stomstärke), Mol (Stoffmenge) und Candela (Leuchtkraft) werden zukünftig über Naturkonstanten bestimmt. Sekunde und Meter wurden bereits vor Längerem neu definiert. Die Sekunde etwa ist inzwischen festgelegt durch eine bestimmte Zahl von Schwingungen in der Elektronenhülle des Cäsiumsatoms.

Weltmetrologietag am 20. Mai 2019 – Start für die neuen Maße

In Kraft treten sollen die neuen Maßstäbe für die Messeinheiten am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag: Genau 144 Jahre, nachdem die ersten 17 Staaten der Meterkonvention beigetreten sind. Damals hat nach der französischen Revolution das neue metrische System die alten Maße wie Elle und Klafter abgelöst und das Urkilo geschaffen.