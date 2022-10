Omikron-Variante: Mögliche Symptome bei einer Infektion

Schon seit Mitte November 2021 verbreitet sich die Omikron-Variante rasant. Sie hat längst alle anderen Varianten des Coronavirus verdrängt, wie das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht veranschaulicht. Kein Wunder, die Variante ist deutlich ansteckender als alle anderen Subtypen, die sich zuvor verbreitet haben. Dafür ist eine Infektion mit einem Omikron-Subtyp im Verlauf meist deutlich milder.

Auftretende Covid-19-Symptome, unabhängig von der Variante

In seinem epidemiologischen Steckbrief zu SARS-CoV-2 und Covid-19 nennt das Robert Koch-Institut (RKI), Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust als "erfasste Symptome für Covid-19-Fälle in Deutschland". Demnach trat bei 42 Prozent aller erfassten Coronavirus-Infektionen Husten auf, unabhängig von der Variante. 26 Prozent der Coronavirus-Infizierten litten an Fieber, 31 Prozent an Schnupfen und 19 Prozent unter einer Störung des Geruchs- und Geschmackssinns.

Weitere mögliche Symptome bei einer Coronavirus-Infektion sind laut RKI Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, eine Entzündung der Augenbindehaut (eine sogenannte Konjunktivitis), Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie und Schläfrigkeit.

Welche Symptome bei Omikron auftreten, welche nicht

Zu Symptomen, die speziell bei einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus auftreten können, schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) auf seiner Internetseite dazu: "Es gibt Hinweise, dass Infektionen mit der Virusvariante Omikron häufiger mit Halsschmerzen und seltener mit Geschmacks- oder Geruchsverlust einhergehen als Infektionen mit der früher zirkulierenden Variante Delta. Infektionen mit Omikron scheinen stärker den Nasen-, Mund- und Rachenraum, die Mandeln sowie die Halslymphknoten zu betreffen als andere Varianten, bei denen eher die Lunge beteiligt war." Die Krankheitsverläufe seien teilweise unspezifisch, vielfältig und variierten stark. Daher ließen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum "typischen" Krankheitsverlauf machen.

Die fünf häufigsten Symptome bei einer Omikron-Infektion

Die ZOE-Covid-Studie, für die in Großbritannien per App Daten zu Covid-19 gesammelt und ausgewertet wurden, führt bei einer Omikron Infektion folgende Symptome als "Top 5" an (Stand: Februar 2022):

eine laufende Nase

Kopfschmerzen

schwere oder leichte Müdigkeit

Niesen

Halsschmerzen

Ende November 2021, als die Omikron-Variante anfing, sich weltweit zu verbreiten, hatte der südafrikanische Arzt Unben Pillay von nächtlichen Schweißausbrüchen berichtet, die bei einer Omikron-Infektion ebenfalls auftreten können. Die Entdeckerin der Omikron-Variante, Angelique Coetzee, hatte davor in einem Interview mit der BBC erklärt, die ihr bekannten Fälle der Omikron-Infektionen seien alle mit "sehr milden Symptomen" verlaufen - ein Fakt, der sich auch in Deutschland gezeigt hat. Aufgrund der milden Krankheitsverläufe ist die Hospitalisierungsrate in Deutschland seit Auftreten der Omikron-Variante stark zurückgegangen.

Geimpfte haben ein niedrigeres Risiko, schwer zu erkranken

Allein von den auftretenden Symptomen auf die Virus-Variante zu schließen, mit der man sich möglicherweise angesteckt hat, ist nicht möglich. Eindeutige Sicherheit darüber kann nur eine Genom-Sequenzierung geben. Ein PCR-Test kann aber oft schon klären, ob die Delta- oder die Omikron-Variante des Coronavirus hinter einer Infektion steckt. Egal, mit welcher Variante des Coronavirus man sich angesteckt hat, gilt auch bei der Omikron-Variante - darüber sind sich alle Experten einig: Geimpfte haben ein wesentlich niedrigeres Risiko, schwer zu erkranken, als Ungeimpfte.