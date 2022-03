Affermazioni sulla vaccinazione dei bambini in un fact check

Molti genitori e bambini aspettavano questa raccomandazione: Il 09 dicembre, il Comitato permanente per le vaccinazioni (Stiko) ha annunciato che anche in Germania i bambini dai cinque anni in su possono essere vaccinati con il vaccino anti Covid di BioNTech/Pfizer chiamato "Comirnaty". Lo Stiko non raccomanda generalmente la vaccinazione per tutti i bambini. Ma se i genitori e i bambini lo desiderano, i bambini dai cinque agli undici anni ora possono essere vaccinati dai medici o al centro vaccinale.

Come per gli adulti e gli adolescenti, anche per la vaccinazione dei bambini circolano voci, false affermazioni, domande e discussioni. Il #Faktenfuchs ha dato un'occhiata a quelli più comuni.

La vaccinazione non è una prova me è debitamente autorizzata

Da quando sono stati approvati per gli adulti, gli oppositori delle vaccinazioni hanno sostenuto che i vaccini Anti Covid non sono stati sono stati sufficientemente testati e provati. In un canale Telegram, per esempio, il #Faktenfuchs ha trovato il seguente messaggio: I genitori non dovrebbero far vaccinare i loro figli con una "sostanza solo approvata in fase di emergenza e non testata", si tratterebbe di "esperimenti in corso sui bambini".

Questo è falso. Prima che il vaccino Pfizer/BioNTech fosse approvato per i bambini dalla competente Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), è passato attraverso un processo di revisione. L'efficacia ed i rischi di Comirnaty per i bambini dai cinque anni in su sono stati osservati in uno studio medico. Questo è stato pubblicato nel famoso "New England Journal of Medicine" all'inizio di novembre.

Per il gruppo di età da cinque a undici anni, 2268 bambini sono stati divisi a caso in due gruppi. Un gruppo è stato vaccinato due volte con Comirnaty (1517 bambini), l'altro gruppo ha ricevuto un placebo (751 bambini). Nel gruppo vaccinato, tre casi di Covid-19 si sono verificati dopo la seconda vaccinazione, nel gruppo placebo ci sono stati 16 casi. Questo si traduce in un'efficacia del vaccino del 90,7%. Non si sono verificati effetti collaterali gravi durante le vaccinazioni.

I bambini non sono ad alto rischio di effetti collaterali della vaccinazione

Le reazioni alle vaccinazioni e gli effetti collaterali sono stati un soggetto costante di false affermazioni fin dall'inizio delle vaccinazioni. È vero che ci sono spesso reazioni alla vaccinazione come stanchezza, febbre o dolore al braccio. Tuttavia, gli effetti collaterali gravi con malattie gravi sono molto rari.

Su un volantino di un gruppo di „Querdenker“ si possono trovare le seguenti affermazioni sulla vaccinazione dei bambini: "I bambini sono gravemente in pericolo a causa della vaccinazione". Inoltre, è scritto: "La vaccinazione può avere effetti collaterali da gravi a fatali (...). I bambini vaccinati di tutte le età sono particolarmente colpiti da gravi effetti collaterali rispetto agli adulti".

A metà dicembre, #Faktenfuchs ha esaminato le cifre di due Paesi che da tempo vaccinano i bambini dai cinque anni in su contro il Covid-19. Negli Stati Uniti, i bambini sono stati autorizzati ad essere vaccinati su larga scala dall'inizio di novembre; secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie al 21 dicembre, 3,7 milioni bambini erano stati completamente vaccinati e altri 2,5 milioni avevano già ricevuto la prima dose.

Michael Hubmann, pediatra e medico dell'adolescenza, è membro del comitato esecutivo dello stato bavarese dell'associazione professionale dei pediatri. Finora, non è a conoscenza di effetti collaterali gravi in base ai dati degli Stati Uniti, ha detto Hubmann parlando ai #Faktenfuchs a dicembre.

Anche in un altro Paese i numeri degli effetti collaterali erano insignificanti. In Israele, la campagna vaccinale per i bambini è in corso dal 22 novembre. Dieci giorni dopo, nessun effetto collaterale grave si era verificato durante le prime 60.000 vaccinazioni, ha riferito il Times of Israel, che aveva chiesto alle autorità sanitarie nazionali.

L'infiammazione del muscolo cardiaco può verificarsi, ma di solito è lieve

Una malattia in particolare è spesso menzionata tra i possibili effetti collaterali: l'infiammazione del muscolo cardiaco, una cosiddetta miocardite. Ancora una volta, una citazione da un volantino sulla vaccinazione dei bambini, diffuso da un noto gruppo di Querdenker "Le vaccinazioni mRNA di BioNTech/Pfizer e Moderna possono avere effetti collaterali fatali. In particolare, le infiammazioni dei muscoli del cuore sono tra questi. Particolarmente colpiti: i vaccinati maschi di giovane età".

È vero che l'infiammazione del muscolo cardiaco e la pericardite si sono verificati come effetti collaterali con i vaccini mRNA, soprattutto nei vaccinati maschi più giovani. In Germania, l'Istituto Paul Ehrlich (PEI) controlla tali effetti collaterali. Nel suo più recente rapporto sulla sicurezza, la PEI afferma che al 30 novembre 2021, in totale la miocardite o pericardite era stata riportata 1.554 volte dopo la vaccinazione con Comirnaty o Spikevax (Moderna).

Il tasso di segnalazione di mio-/pericardite per Comirnaty nel maschio adolescente e giovani uomini (18-29 anni) dopo la seconda vaccinazione con 8,97 e 8,68 casi per 100.000 dosi di vaccino, rispettivamente", scrive il PEI. Di conseguenza, viene riportata una media di 0,0897 casi per 1.000 vaccinazioni.

Questo effetto collaterale della vaccinazione può quindi verificarsi, ma solo raramente. E allo stato attuale, il decorso di una tale mio-/pericardite è ben trattabile e di solito guarisce completamente. A dicembre, il presidente del PEI, Klaus Cichutek, ha detto al BR sul tema della miocardite nei bambini dopo una vaccinazione contro il Covid-19: "Decorso blando dal punto di vista medico. Questo significa esito benigno che guarisce".

Le statistiche del PEI sui decessi dovuti a miopericardite indotta da vaccino si adattano a questo: finora, solo per tre decessi ", la connessione con la vaccinazione è stata valutata come possibile sulla base del rapporto autoptico ", scrive il PEI nel rapporto sulla sicurezza. In confronto: fino al 30 novembre 2021, ben 107 milioni di dosi di vaccini mRNA erano state somministrate in tutta la Germania.

Citare le malattie del muscolo cardiaco come argomento contro la vaccinazione è anche statisticamente illogico. Perché è ormai noto che la malattia covid-19 comporta un rischio significativamente più elevato di quella malattia. Questo è dimostrato, per esempio, da uno studio israeliano dell'agosto 2021, pubblicato nel "New England Journal of Medicine".

La vaccinazione anti Covid ha qualche beneficio per i bambini?

Gli oppositori della vaccinazione spesso sostengono che la vaccinazione non ha alcun beneficio reale per i bambini. "I bambini e gli adolescenti non hanno alcun decorso grave o addirittura mortale da temere da un'infezione da Covid 19", si legge in un volantino di un gruppo di Querdenker.

È vero che i bambini e gli adolescenti non si ammalano quasi mai seriamente di Covid-19.

Quindi un'infezione da SARS-Cov-2 non ha per loro gli stessi rischi degli adulti. Michael Hubmann dice che, anche se i numeri sono piccoli, le vaccinazioni potrebbero effettivamente ridurre ulteriormente i pochi casi: "Questi sono piccoli numeri in relazione al numero di casi nella fascia di età. Ma sono brutti casi individuali".

Ci sono altre buone ragioni per far vaccinare comunque il tuo bambino, ha detto l'infettivologo e pediatra Johannes Hübner della Haunersche Kinderklinik di Monaco in un BR24 Live sulla vaccinazione dei bambini il 15 dicembre. La vaccinazione infantile potrebbe proteggere altri soggetti che sono ad alto rischio di sviluppare un decorso grave per Covid 19, ha detto Hübner - la nonna, lo zio con malattia precedenti o amici con un sistema immunitario indebolito. Questo perché anche i bambini possono essere contagiosi e infettare gli altri con il Covid-19.

"Se avessi dei figli in quella fascia d'età, un bambino di otto anni per esempio, li farei vaccinare", conclude quindi Hübner. Hubmann era pienamente d'accordo con questa linea di argomentazione.

Oltre a un improbabile decorso pericoloso per la vita, tuttavia, ci sono possibili conseguenze a lungo termine del Covid-19 nei bambini. La sindrome di Long Covid è ben nota. Un team di ricercatori guidato dall'epidemiologa canadese Anna Funk ha analizzato i dati di 41 dipartimenti di emergenza in dieci Paesi tra marzo 2020 e gennaio 2021. Durante questo periodo, si sono presentati quasi 1900 bambini che sono risultati positivi al Covid-19. Funk e il suo team hanno osservato le registrazioni di questi bambini fino a tre mesi dopo la malattia. La loro conclusione: poco meno del 6% dei bambini soffriva ancora di sintomi di Covid-19 come febbre, affaticamento, mal di testa o perdita di gusto dopo che i tre mesi erano trascorsi.

I dati seri ipotizzano dall'uno al tre al cinque per cento", dice Michael Hubmann. Ma, continua il pediatra: "Se ora pensiamo all'infettività di Omikron e al gran numero di casi, si tratta di un numero elevato di casi in un tempo relativamente breve. Hubmann fa notare che la Stiko già sosteneva che con la variante delta un'alta probabilità ogni bambino sarebbe stato vaccinato o malato entro la fine dell'inverno.

Di fatto, quindi, numeri relativi bassi possono comunque risultare in numeri assoluti alti. Un esempio di calcolo: con un milione di bambini malati e solo il 2% di casi di Long Covid, si tratterebbe di 20.000 casi.

Conclusione

Secondo le conoscenze attuali, la vaccinazione dei bambini con il nuovo vaccino di Pfizer/BioNTech, Comirnaty, è efficace, sicuro e privo di gravi effetti collaterali. Anche se i bambini hanno un basso rischio di un percorso grave di Covid 19, gli esperti raccomandano comunque la vaccinazione: questo può ridurre ulteriormente il rischio di trasmettere il virus,dercorsi gravi e malattie secondarie come il Long-Covid.