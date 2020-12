Wirecard-Skandal: Die Suche nach den 1,9 Milliarden Euro

Offensichtlich wachsen daraufhin die Zweifel bei EY. Die Prüfer fordern, dass die Filialmitarbeiter Unterschriftenproben abgeben. Treuhänder Mark Tolentino organisiert am 24. April eine Videokonferenz, bei der die Filialmitarbeiter ihre Ausweise vorzeigen und Unterschriften leisten müssen.

Zudem verlangt EY als Beleg dafür, dass das Geld tatsächlich existiert und Wirecard zur Verfügung steht, Testüberweisungen: viermal je 110 Millionen Euro auf Wirecard-Konten. Ende Mai fragt EY nach, wo die 440 Millionen bleiben. Doch das Geld kommt nie an.

Nach Monaten des Zuwartens treten die Prüfer offensichtlich erst jetzt an die zentrale Verwaltung der beiden Banken heran. Daraufhin informieren beide Banken EY am 16. Juni und 17. Juni, dass die Bestätigungen der Filialen gefälscht seien.

Jan Marsalek: „Leider werden wir alle ein wenig nervös“

Jetzt tritt Jan Marsalek per E-Mail selbst in Kontakt mit Mark Tolentino, dem Treuhänder auf den Philippinen. Im Zuge der Recherchen können BR-Reporter diesen E-Mail-Verkehr einsehen. So schreibt Jan Marsalek am 17. Juni: „Lieber Mark, EY hat uns heute Abend informiert, dass sie mündliche Stellungnahmen erhalten haben (…), dass die Treuhandkonten nicht existieren.“ Der Treuhänder antwortet: „Lieber Herr Jan, (…) ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor.“ Später am Tag werden Marsaleks E-Mails dringender: „Lieber Mark, leider werden wir alle ein wenig nervös. Seit Ihrem letzten schriftlichen Update sind drei Stunden vergangen und der Tag auf den Philippinen nähert sich dem Ende. Haben Sie irgendwelche Nachrichten für uns?“

Der Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi, der für die Linken-Bundestagsfraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss sitzt, hat den E-Mail-Verkehr eingesehen: „Das wirkt ja unfassbar naiv. Und das kaufe ich Jan Marsalek nicht ab. Ich glaube, er hat diese Emails geschrieben, um Zeit zu gewinnen, um seinen Exit, sein Untertauchen vorzubereiten und um vorzutäuschen, dass hier noch alles in Ordnung wäre, weil ihm irgendwelche Leute im Nacken saßen, die gesagt haben: Wir brauchen jetzt Unterlagen oder Dokumente.“

Doch die angeblichen Belege gibt es nicht. Am 18. Juni informiert Wirecard die Öffentlichkeit, dass es keinen Nachweis für die Existenz der Treuhandkonten gibt. Kurz darauf setzt das Unternehmen Jan Marsalek vor die Tür. Der langjährige Vorstand, dem glänzende Geheimdienstkontakte nachgesagt werden, flüchtet und wird bald mit internationalem Haftbefehl gesucht. Vorstandschef Markus Braun tritt zurück. Er und weitere Beschuldigte sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft München unter anderem „gewerbsmäßigen Bandenbetrug“ vor. Am 25. Juni meldet Wirecard als erster Konzern in der Geschichte des DAX Insolvenz an.

Geld weg, viele Fragen zu Wirecard bleiben

Der Auslöser der Insolvenz, die fehlenden 1,9 Milliarden Euro, wirft bis heute Fragen auf: Hat die Summe oder ein Teil davon jemals existiert? EY schreibt am 22. Juni an den ehemaligen Treuhänder in Singapur, er möge den Stand der Treuhandkonten zum Ende des Geschäftsjahres 2018 nochmals bestätigen. Die Prüfer schicken dem Treuhänder seine damalige Bestätigung mit. Doch der antwortet: “Bitte nehmen sie zur Kenntnis, dass dies kein Brief von mir ist und nicht mein Briefkopf. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir keine solchen Konten halten und auch nie bestätigt haben. Unser letzter Treuhand-Service für Wirecard endete im März 2017.“

Mittlerweile steht der ehemalige Treuhänder in Singapur vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft des Stadtstaates wirft ihm vor, Kontostände für Treuhandkonten falsch angeben zu haben. Anhängig sind insgesamt elf Verfahren. Alle beziehen sich auf die Jahre 2015 und 2016. Hat der Treuhänder seit März 2017 tatsächlich nicht mehr für Wirecard agiert? Und wenn ja, warum ist das den Wirtschaftsprüfern von EY nicht aufgefallen?

Zu offenen Fragen will sich der Wirtschaftsprüfer nicht äußern. Auf BR-Anfrage schickt EY lediglich eine Pressmitteilung vom 15. September 2020. Darin heißt es: „Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand haben unsere Kollegen die Prüfungshandlungen professionell und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.“

Die Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfer (APAS) hingegen wirft EY vor, gegen berufsrechtliche Pflichten verstoßen zu haben. Bei der Kontrolle der Wirecard-Bilanzen von 2015 bis 2017 seien EY schwere Fehler unterlaufen, glaubt die APAS. Die Aufseher haben deshalb Strafanzeige gegen mehrere EY-Prüfer gestellt. Anfang Dezember nahm die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen gegen Verantwortliche bei EY auf.