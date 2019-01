Wirecard-Kurseinbruch belastet DAX

Die "Financial Times" hatte über mögliche Straftaten eines Wirecard-Managers in Singapur berichtet. Wirecard wies den Zeitungsbericht als verleumderisch zurück. Die Firma war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber stets im Sande verliefen. Heute knickten die Wirecard-Aktien zeitweise um ein Viertel ein. Am Schluss landeten sie rund 13 Prozent im Minus. Der DAX ging 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel bei 11.182 Punkten.

US-Börsen im Aufwind

Der ungeklärte Brexit und die Frage, ob es bei den neuen Verhandlungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China wohl zu Ergebnissen kommen wird, ließen die Anleger zurückhaltend agieren. Gute Stimmung herrscht aber dennoch an den New Yorker Aktienmärkten: der Dow Jones steigt um knapp 1,5 Prozent, der Nasdaq um gut 1 Prozent. Der Euro steht bei 1,1420 Dollar.