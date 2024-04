Steuerreform für Ehepaare: Was würde sie für Familien bedeuten?

Warum Paare bisher die Steuerklasse 3 und 5 wählen

Eheleute haben aktuell die Wahl: Entweder nutzen sie beide die Steuerklasse 4 und damit denselben Steuersatz oder sie teilen sich auf in die Klassen 3 und 5. Der Vorteil hier: Der Hauptverdiener zahlt in Klasse 3 einen sehr geringen Steuersatz. Der Zweitverdiener in Klasse 5 zahlt dafür einen sehr hohen Steuersatz und hat damit ein deutlich geringes monatliches Netto-Einkommen. Zusammen allerdings wird ihnen so monatlich mehr Geld ausgezahlt. Je größer der Verdienstunterschied der beiden, desto deutlicher ist der finanzielle Vorteil, desto mehr muss das Paar aber am Ende des Jahres in der Steuererklärung auch nachzahlen.