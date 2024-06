Preisvergleich: Tanken an der Autobahn sehr teuer

Der ADAC hat die Preise an Autobahntankstellen mit den Preisen an nahegelegenen Tankstellen neben der Autobahn verglichen. Das Ergebnis ist so eindeutig wie erwartbar: Autofahrer, die zum Tanken eine Autobahntankstelle in Deutschland ansteuern, zahlen kräftig drauf. Sowohl Super E10 als auch Diesel waren an der Autobahn im Schnitt fast 40 Cent pro Liter teurer.

Teilweise über 50 Cent Differenz

Bei der Stichprobe wurden die Kraftstoffpreise an 40 Autobahntankstellen entlang der 15 längsten deutschen Autobahnen zeitgleich mit den Spritpreisen der jeweils nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn verglichen. Er stellte dabei beispielsweise an der Autobahn A2 Nähe Hamm eine maximale Preisdifferenz von rund 50 Cent bei Diesel und 54 Cent bei Super E10 fest.

Es lohnt sich also, um die Tankstellen an den Autobahnen einen Bogen zu machen und entweder schon vorher zu tanken oder kurz von der Autobahn abzufahren.

Modellrechnung: 20 Euro Preisunterschied für Tankfüllung

Die Preisunterschiede machen sich im Portemonnaie deutlich bemerkbar: Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super E10 betrugen die durchschnittlichen Mehrkosten an der Autobahn knapp 20 Euro – ein Aufschlag von 21 Prozent. Autofahrer, die Diesel tankten, zahlten auf den Autobahnen fast 19 Euro mehr (plus 22 Prozent). Bei den Tankstellen mit den größten Preisdifferenzen bewegten sich die Mehrkosten auf der Autobahn sogar im Bereich von 30 Prozent.

Empfehlung: Spritpreis-Apps nutzen

Die Stichprobe zeigt, dass sich der kleine Umweg zu einer Tankstelle abseits der Autobahn praktisch immer lohnt. Tipp: Unterstützung bei der Tankentscheidung leisten die verschiedenen Spritpreis-Apps, die über die aktuellen Preise informieren und einen Preisvergleich ermöglichen.