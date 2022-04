Mit "Giftpille" und "weißem Ritter" gegen eine Firmenübernahme

Mit sogenannten "Giftpillen" können sich börsennotierte Unternehmen gegen Übernahme-Versuche von Aktionären wehren. In den meisten Fällen geht es dem Vorstand darum, die geplante Übernahme so stark zu verteuern, dass sie für als feindlich empfundene Investoren wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist – und diese sie dann aufgeben. Als Erstes wird in der Regel der angebotene Kaufpreis als zu niedrig abgelehnt.

"Weißer Ritter" oder andere neue Aktionäre gesucht

Gesucht werden neue Aktionäre, die einsteigen, weil sie den Preis des unerwünschten Anbieters ebenfalls für zu niedrig halten. Der Aktienkurs soll dadurch kräftig steigen, damit das erste Übernahmeangebot deutlich aufgebessert werden muss.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Alt-Aktionäre sich zusammenschließen, um gemeinsam das Angebot zurückzuweisen. Dafür werden Stimmrechte gesammelt. Mit einer Sperrminorität von mehr als 25 Prozent lassen sich Änderungsvorschläge zurückweisen. Das alte Management kann sich dann behaupten. Im Idealfall tritt ein neuer Großaktionär als sogenannter "weißer Ritter" auf und schafft es, gemeinsam mit anderen die feindliche Übernahme abzuwehren.

Weitere Möglichkeiten sind Fusionen oder neue Verpflichtungen

Wenn es über die Börse nicht gelingt, mit Hilfe anderer Aktionäre ein feindliches Übernahme-Angebot abzuwehren, bleiben dem Management noch eine Reihe anderer Möglichkeiten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gängiges Gegenmittel ist zum Beispiel die Flucht in eine Fusion.

Im Fall von Twitter wäre etwa eine Übernahme durch ein anderes größeres soziales Netzwerk denkbar. Als Teil von Meta könnte Elon Musk Twitter allein nicht mehr übernehmen, weil er dann den gesamten Meta-Konzern gleich mitkaufen müsste. Andererseits müsste Twitter sich dann dem Meta-Chef Mark Zuckerberg andienen.

Twitter könnte selbst versuchen unattraktiv zu werden

Denkbar wären auch neue Schulden durch große Investitionen oder andere finanzielle Verpflichtungen, die einen Kauf von Twitter für Musk nicht mehr so attraktiv erscheinen ließen. Twitter müsste sich dafür einen Partner suchen oder selbst ein anderes Unternehmen übernehmen. Der entscheidende Punkt wäre es, auf die aktuelle Kritik von Musk an dem bisherigen Management nicht einzugehen, sondern das Gegenteil von dem zu machen, was er möchte.

Musk kritisiert an Twitter, sein Potential als soziales Netzwerk nicht richtig zu nutzen und wirtschaftlich nicht erfolgreich zu sein. Musk verlangt vor allem ein Ende aller Nutzungsbeschränkungen.

Donald Trumps Rückkehr zu Twitter verhindern

Bekanntestes Beispiel ist der Ausschluss des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter, das Trumps Konto nach dem Sturm auf das Kapitol wegen der Gefahr zur Gewaltanstiftung dauerhaft sperrte. Mit seinen Tweets war der frühere US-Präsident immer sehr erfolgreich und erreichte maximale Aufmerksamkeit. Die Äußerungen von Elon Musk, der selbst sehr viel Aufmerksamkeit mit seinen Tweets bekommt, lassen vermuten, dass er Donald Trumps Ausschluss für falsch hält.

Wenn Twitter sich nun selbst zu noch strengeren Nutzungsbedingungen verpflichten und das sogar noch verbindlich mit US-Behörden aushandeln würde, könnte die Attraktivität für Musk vollends schwinden.

Giftpillen sollen aber auch nicht zum Selbstmord führen

Auf der anderen Seite sollen die Giftpillen gegen eine feindliche Übernahmen auch nicht zum unternehmerischen Ruin führen. Ein börsennotiertes Unternehmen darf sich nicht einfach selbst schaden, nur um eine Übernahme zu verhindern. Das wäre nicht nur ökonomisch fragwürdig, sondern auch noch kontraproduktiv.

Der Börsenwert gemessen am Aktienkurs darf durch mögliche Selbstbeschränkungen nicht sinken, weil das die unerwünschte Übernahme erleichtern würde, statt sie zu verhindern. Der feindliche Käufer würde die Aktien dann zu einem stark verbilligten Preis bekommen und könnte das Unternehmen nach der Übernahme komplett neu ausrichten. Das alte Management würde entlassen und alle unerwünschten Maßnahmen anschließend eingeführt.

Für den Vorstand ist die Abwehr einer feindlichen Übernahme also immer eine gefährliche Gratwanderung, bei der keine entscheidenden Fehler passieren dürfen. Am Ende läuft es daher oft auf eine Einigung hinaus. Auch wenn der Widerstand am Anfang sehr groß sein mag, sollte zum Schluss die unternehmerische Vernunft siegen und zu einer einvernehmlichen Lösung führen.

Angebot von Musk für Twitter erscheint nicht attraktiv genug

Im Fall vom Musk und Twitter gibt es allerdings viele Bedenken, ob der Tesla-Chef es tatsächlich ernst meint und bereit ist, notfalls auch deutlich mehr zu bezahlen. Es könnte nämlich auch sein, dass Musk wie beim Thema Bitcoin in erster Linie selbst Aufmerksamkeit erregen wollte, ohne letztlich den entscheidenden Schritt zu gehen.

Die angekündigte Twitter-Übernahme könnte genauso enden wie die Bezahlung mit Bitcoin, von der Musk nach ersten Problemen mit den Zahlungsschwierigkeiten von Kunden schnell wieder Abstand genommen hat.