Leuchtstoffröhren-Aus und Android-Update: Änderungen im August

Während anderswo die Sommerferien schon länger andauern, starten sie in Bayern endlich. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das: ab ins Schwimmbad, ab in den freien Monat.

Wer hingegen überhaupt nicht frei hat, das sind die Profi-Fußballerinnen und -Fußballer dieses Landes: Bis zum 20. August läuft noch die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien. Ab dem 18. August startet dann die Bundesliga wieder. Was sich sonst noch ändert im neuen Monat? Hier der Überblick:

Giftige Leuchtstoffröhren werden verboten

Flacker, flacker: Ab dem 25. August dürfen die klassischen Leuchtstoffröhren der Typen T5 und T8 nicht mehr hergestellt werden. Diese Regelung geht auf die sogenannte RoHS-Richtlinie der Europäischen Union zurück, laut der nach und nach Leuchtmittel abgeschafft werden, die giftige Stoffe wie Blei oder Quecksilber enthalten.

Bereits im Februar 2023 wurden Leuchtstoffringe und die sogenannten Kompakt-Leuchtstofflampen mit Stecksockel aus den Sortimenten genommen. Ab September tritt dann die letzte Stufe in Kraft. Dann dürfen die Halogen-Pins nicht mehr verkauft werden.

Android-Handys bekommen neues Update

Ende August kommt das Android-Update Nummer 14 raus. Die wichtigste Neuerung wird sein, dass im Hintergrund laufende Apps nicht mehr automatisch geschlossen werden können. Bisher konnte es passieren, dass deswegen Wecker nicht geklingelt haben oder Nachrichten nicht abgeschickt wurden. Außerdem sollen so die Handy-Akkus geschont werden.

Wer die Steuererklärung für das Jahr 2021 von einem Steuerberater machen lässt, sollte sie jetzt fertig bekommen und abschicken. Wegen der Pandemie war die Frist zwar nach hinten verschoben worden, aber jetzt ist es endgültig Zeit: Gehaltsnachweise und Ausgaben einreichen – damit im Idealfall noch eine Steuerrückzahlung für finanzielle Entlastung im Sommer sorgt.

Plug-in-Hybride werden nicht mehr gefördert

Die Bundesregierung hat schon zum Anfang des Jahres die staatlichen Fördermöglichkeiten für Autos mit alternativen Antrieben eingeschränkt und umgewandelt – davon ausgehend, dass das ohnehin die Technologie der Zukunft sein wird.

Nun läuft die Förderung für Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb endgültig aus. Stattdessen sollen reine Elektroautos mit dem sogenannten Umweltbonus gefördert werden. Ab September dann können nur noch Privatpersonen sich den Kauf eines E-Wagens finanziell fördern lassen.

VR-Designer wird zum Ausbildungsberuf

Landschaften in 3D-Ansicht, Figuren in Computerspielen, Bedienfelder, die sich per VR-Brille in die Umgebung einfügen – all das muss jemand programmieren. Zuständig dafür sind "Gestalter für immersive Medien". Ab dem 1. August ist das ein offizieller Ausbildungsberuf. In Bayern organisiert die IHK Nürnberg die dreijährige Ausbildung, Praxiserfahrung kann in verschiedensten Medienunternehmen gesammelt werden.

Sonstige Termine: