ifo-Geschäftsklima: Stimmung besser – trotz unsicherer Lage

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 93,0 Punkte. Im Vormonat hatte er noch bei 91,9 Zählern gelegen – damit stieg das deutschlandweite Stimmungsbarometer zum zweiten Mal in Folge.

ifo-Institut: Rezessions-Befürchtungen aktuell unbegründet

Die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung, also einer Rezession, sieht das Münchner Forschungsinstitut aktuell als unbegründet an. "Die deutsche Wirtschaft erweist sich trotz Inflationssorgen, Materialengpässen und Krieg in der Ukraine als robust", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Führungskräfte äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten jeweils weniger skeptisch als noch zuletzt.

Prognosen verschiedener Institute sind uneinheitlich

Von der Presse-Agentur Reuters befragte Ökonomen hatten vorab einen Rückgang auf 91,4 Punkte erwartet. Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, mehr Lieferengpässe und erhöht die Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Das bremst die Konjunktur vor allem in der Industrie und am Bau, während manche Dienstleister mit Abebben der Corona-Krise an Zuversicht gewinnen.

Viele Volkswirte trauen der Wirtschaft 2022 höchstens noch rund zwei Prozent Wachstum zu. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet sogar nur mit einem mageren Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent. Der bayerische Industrie- und Handelskammertag BIHK hatte in der vergangenen Woche eindringlich vor einer Rezession gewarnt und eine Inflationsrate von zehn Prozent für den Sommer prognostiziert.

Welche der verschiedenen Prognosen am belastbarsten ist, ist nur schwer zu sagen. Die verschiedenen Umfragen unterscheiden sich auch nach den Fragen, die den Führungskräften gestellt werden. Hinzu kommt, dass die externen Faktoren in den verschiedenen Branchen unterschiedlich gewichtet werden: Für manche Unternehmen ist die Lieferkettensicherheit enorm wichtig – die ist aber wegen der angespannten Corona-Lage in China oft unsicher. Andere Unternehmen fürchten sich am meisten vor sinkender Kaufkraft in den USA, weil sie ihre Absatzmärkte bedroht sehen. Wieder andere haben Sorge vor einem Ausfall der Energieversorgung.

Ifo-Geschäftsklimaindex: Wichtiger Frühindikator in der Wirtschaft

Für seinen Geschäftsklimaindex befragt das ifo-Institut jeden Monat rund 9.000 Verantwortliche in Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Dienstleistungssektor, dem Handel und dem Baugewerbe. Die Firmen sollen dabei ihre aktuelle Lage beurteilen und die Aussichten für die nächsten sechs Monate. Der Index gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für aktuelle Situation der deutschen Wirtschaft.