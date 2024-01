Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Das Wiener Schnitzel hat die Mehrwertsteuer überlebt

Wiener Schnitzel billiger, wegen Corona. Dann wieder teurer, nach Corona: Österreich hat schon hinter sich, was in Deutschland gerade hochkocht: das Ende der Mehrwertsteuerermäßigung in der Gastronomie. Ergebnis: Das Wiener Schnitzel hat überlebt.