Furcht vor US-Konjunkturdelle: DAX im Minus

Die Amerikaner waren vor Weihnachten unerwartet zurückhaltend beim Geldausgeben. Die Einzelhändler mussten sogar ein Minus bei den Umsätzen verkraften. Außerdem haben sich zuletzt überraschend viele Amerikaner arbeitslos gemeldet. Unterstützung für die Aktienmärkte kam wenigstens aus China. Hochrangige Delegierte verhandeln dort mit den USA über den Zollstreit. Morgen wird sogar Chinas Präsident Xi hinzustoßen. Das macht Hoffnung auf eine bevorstehende Einigung.

Commerzbank kann überzeugen

Der DAX war heute lange Zeit im Plus, am Schluss überwogen dann allerdings die Minuszeichen: der deutsche Leitindex ging 0,7 Prozent niedriger aus dem Handel bei 11.090 Punkten. Die Commerzbank meldete einen Gewinnsprung und will wieder Dividende bezahlen. Die Aktien der Commerzbank kletterten um 1,5 Prozent. Die Anteile von Airbus kamen nach guten Zahlen 3,5 Prozent voran. Der Dow Jones ist ein halbes Prozent im Minus. Der Euro steht bei 1,1285 Dollar.